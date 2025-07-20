В Чернигове мужчина выстрелил в незнакомца во время перепалки: полиция выясняет обстоятельства

В Чернигове мужчина выстрелил в незнакомца во время словесной перепалки. В результате инцидента 39-летний гражданин получил ранение в ногу.

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Об этом сообщила в Facebook "Патрульная полиция Черниговской области". На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

"Вчера (19 июля. – Ред.), около 23 часов, на линию 102 поступило сообщение от гражданки о звуках, похожих на выстрелы, прозвучавшие во дворе многоквартирного дома на улице Соборности. На место немедленно прибыл экипаж роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции", – говорится в сообщении.

Инспекторы обнаружили на земле мужчину с ранением правой ноги, вероятно, огнестрельного характера. Патрульные оказали ему домедицинскую помощь, наложили турникет, и вызвали карету скорой. Рядом находился еще один человек.

В ходе разговора выяснилось, что между ним и потерпевшим возникла словесная перепалка, а затем и толкотня. Во время инцидента он несколько раз выстрелил: один раз в воздух, затем в землю, а третий раз в сторону оппонента, в результате чего последний получил ранения.

Позже 56-летний фигурант достал из своего авто пистолет, из которого, по его словам, и были произведены выстрелы. Оружие он передал патрульным.

"Для выяснения всех обстоятельств инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу", – указано в сообщении.

Напомним, 16 июля на Черниговщине курсант открыл огонь по инструкторам во время учебных стрельб. В результате происшествия погибли двое военных. Подозреваемого в убийстве уже задержали.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июля в Сумах произошел конфликт между группой лиц, который перерос в стрельбу. В результате происшествия один человек получил огнестрельное ранение. Пострадавшего доставили в больницу, а стрелок скрылся с места происшествия.

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