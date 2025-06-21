В Черкасской области работник ТЦК сбил велосипедистку и скрылся: его задержала полиция

19 июня в городе Звенигородка Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Водитель автомобиля "Volkswagen Passat" на улице Вячеслава Черновола наехал на 54-летнюю женщину-велосипедистку, после чего скрылся с места происшествия.

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В результате ДТП женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Черкасского областного ТЦК.

Благодаря оперативным действиям полиции удалось быстро установить личность и местонахождение водителя. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) и статьей 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкции предусматривают лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас в суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Черкасский территориальный центр комплектования и социальной поддержки предоставляет всю необходимую информацию правоохранительным органам и уверяет, что принимает меры для неотвратимости наказания военнослужащего.

В ведомстве извинились перед потерпевшей и выразили искреннее соболезнование, пожелав ей скорейшего выздоровления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в понедельник, 16 июня, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четверо детей.

Вечером 18 июня в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие с трамваем. В результате схода с рельсов вагон с десятками людей врезался в дерево. Из-за этого ранения получила водитель и еще четверо пассажиров.

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