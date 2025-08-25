В Черкасской области пьяный водитель спровоцировал аварию: пострадали трое детей, один из которых в тяжелом состоянии. Фото

В субботу, 23 августа, в Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Пьяный водитель автомобиля ВАЗ стал причиной аварии.

Видео дня

Об этом сообщает полиция области. Отмечается, что во время аварии травмировались трое детей, 15, 13 и 2 лет. У водителя полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование, результат – 1,34 промилле.

Сейчас открыто уголовное производство по факту ДТП в поселке Цветково Черкасского района. Водителя поместили в изолятор временного содержания. Трех пострадавших детей госпитализировали в больницу.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 августа, около 20:30 часов. Предварительно, 39-летний водитель автомобиля"ВАЗ-2107" не справился с управлением и выехал на обочину, где въехал в деревянные шпалы и перевернулся", – говорится в сообщении правоохранителей.

Пострадавших медики госпитализировали в больницу. Двухлетний ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии.

"Следователи отделения полиции №1 Черкасского райуправления полиции задержали правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Автомобиль изъяли и поместили на специальную площадку временного хранения транспортных средств. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", – рассказали в полиции

Под процессуальным руководством Смелянской окружной прокуратуры нарушителю объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается.