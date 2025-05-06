В боевой бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили российского 'крота': фото и детали от СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и задержали российского "крота" на Харьковщине. Им оказался военнослужащий-контрактник одной из бригад ВСУ, который сотрудничал с вражеской военной разведкой (ГРУ).

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ 6 мая. Согласно материалам дела, фигурант передавал оккупантам информацию о расположении боевого соединения, где проходил службу на Купянском направлении.

"Поэтапно задокументировано, как агент мессенджером выходил на куратора из российского ГРУ и передавал ему координаты своего и других подразделений с передовой. Больше всего врага интересовали координаты штабов, запасных командных пунктов, укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны", – говорится в сообщении.

По информации следствия, мужчину дистанционно завербовали российские оккупанты в январе 2025 года. СБУ также идентифицировала его куратора – сотрудника военной разведки РФ, который находится на передовой восточного фронта.

Известно, что для связи с врагом предатель использовал голосовые сообщения, которые надиктовывал в анонимном чате. На основе геолокационных данных, предоставленных агентом, оккупанты планировали ракетно-бомбовые удары, перед началом которых предатель должен был покинуть зону возможного поражения.

Военная контрразведка СБУ своевременно обнаружила вражеские планы и сорвала их выполнение. После принятия мер по защите мест расположения Сил обороны предателя задержали вблизи линии фронта. Во время обыска у него нашли два мобильных телефона, которые он использовал для связи с врагом.

"Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве контрразведка СБУ разоблачила и задержала 31-летнего местного жителя, который работал на спецслужбы РФ. В его обязанности входил сбор данных для ударов по обороне города, в частности – находить способы обхода украинских систем ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно СБУ задержала российского агента, который "сливал" врагу локации минных полей ВСУ в Донецкой области. Предатель ждал оккупации региона вражескими войсками.

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