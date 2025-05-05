Готовил удары по Николаеву 'в обход' украинского ПВО: СБУ задержала российского информатора. Видео

В Николаеве контрразведка СБУ разоблачила и задержала 31-летнего местного жителя, работавшего на российские спецслужбы. Его задачей было собирать данные для ударов по обороне города, в частности – находить способы обхода украинских систем ПВО.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. 31-летний предатель интересовался местами, где находятся украинские военные и техника.

Чтобы передать точные координаты, он пытался выявить позиции радаров, зенитно-ракетных комплексов и маршруты мобильных огневых групп.

Чтобы получить актуальную информацию, злоумышленник использовал разговоры с местными жителями. Его действия позволяли врагу планировать обстрелы по Николаеву, чтобы избежать поражения со стороны украинских сил ПВО.

СБУ сорвала планы врага на раннем этапе. Контрразведчики вовремя задокументировали разведывательную деятельность агента и провели спецоперацию. Мужчину задержали прямо у него дома. Во время обыска была найдена компьютерная техника и телефон с доказательствами сотрудничества с агрессором.

Согласно материалам следствия, информатор работал на Сергея Лебедева (псевдо Лохматый), который скрывается во временно оккупированном Донецке и сотрудничает с ФСБ и военной разведкой РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Мужчина заключен под стражу без права залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области был вынесен приговор мужчине, который проводил шпионскую деятельность в пользу спецслужб. Он собирал и передавал ФСБ разведывательные данные о позициях Вооруженных Сил Украины, а также предпринимал попытки расширить агентурную сеть в приграничных районах.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала российского агента, который "сливал" враговые локации минных полей ВСУ в Донецкой области. Предатель ждал оккупации региона вражескими войсками. Им оказался 41-летний таксист из Краматорска.

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