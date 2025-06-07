В городе Гасроде, Бельгия, произошел пожар в жилом доме. Когда туда прибыли пожарные, они нашли в комнате – эпицентре пожара – двух убитых украинок, 46-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь.

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Обе убитые имели ножевые ранения, а место преступления было намеренно подожжено, передает бельгийский вещатель VRT. Мать на момент прибытия спасателей была мертва, а ребенка удалось реанимировать, однако впоследствии она девочка умерла от полученных травм.

Убийство произошло в доме священника на улице Милсестрат (на выезде из города, по дороге к местному кладбищу). Пожарная служба получила вызов о пожаре в доме около 9:30. На месте спасатели увидели сильное задымление из окон квартиры на первом этаже.

Пожар удалось локализовать около 10:20. При осмотре помещения были найдены убитая женщина и ее умирающая дочь.

По данным следствия, обе погибшие имели ножевые ранения. По предварительным выводам эксперта, возгорание в доме произошло из-за умышленного поджога.

Убитыми оказались женщина и ее дочь, жительницы Украины, которые жили в Бельгии три года. Отец девочки – украинский защитник, воюет на фронте в Украине. У них есть 16-летний сын, который на момент пожара находился в школе.

За парнем, который потерял мать и сестру, сейчас ухаживают; руководство школы и одноклассников уведомили о том, что произошло. Позже по этому поводу состоится соответствующая беседа с детьми в каждом классе.

Исполняющий обязанности мэра города Фрэнсис Ван Бисбрук заявил, что глубоко потрясен трагедией.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Ставрополе взорвали майора армии оккупантов и первого заместителя главы города Заура Гурциева. Это – военный преступник, который участвовал в войне против Украины, а именно руководил воздушными атаками Мариуполя, которые убили тысячи украинцев.

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