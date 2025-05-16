Установила скрытую видеокамеру: СБУ задержала агента ФСБ, которая готовила новые удары врага по Полтавщине. Фото

Служба безопасности Украины задержала жительницу Кременчуга, которая сотрудничала с российскими спецслужбами и готовила координаты для вражеских ударов по Полтавщине. 21-летнюю девушку разоблачили после того, как она активизировалась на сигнал своего куратора из ФСБ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Ранее эта женщина избегала разоблачения после ликвидации агентурной сети в ноябре 2024 года, когда СБУ задержала двух ее сообщников, которые корректировали вражеские удары по региону.

Сейчас же агент возобновила деятельность и, в частности, установила скрытую камеру напротив админздания одного из местных правоохранительных органов, чтобы определить время пребывания там личного состава. Российские спецслужбисты получили удаленный доступ.

Среди ее задач было также выявление боевых позиций радиолокационных станций ВСУ, чтобы помочь врагу "обойти" противовоздушную оборону. СБУ задержала злоумышленницу у нее дома сразу после начала новой фазы шпионской деятельности, задокументировав все ее действия.

"Военные контрразведчики СБУ разоблачили агента сразу после ее "активации", задокументировали преступления фигурантки и задержали по месту жительства", — говорится в сообщении.

Во время обыска у нее изъяли технику, которую она использовала для связи с куратором, в частности компьютер и телефон. Службе безопасности уже известно, кем является кадровая сотрудница ФСБ, с которой задержанная контактировала.

Фигурантке объявлено подозрение в соучастии в государственной измене, совершенной организованной группой в условиях войны (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Она находится под стражей без права на залог, а максимальное наказание — пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операция проведена под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры. СБУ также приняла дополнительные меры для защиты стратегических объектов в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области задержали агента ФСБ РФ, который собирался передать российским оккупантам данные об обороне региона. Сведения были необходимы захватчикам для подготовки ракетных ударов.

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