Украинский военный сдавал побратимов в плену РФ и записался в ЧВК "Вагнер": ему предъявили подозрение

Украинского нацгвардейца из отдельного отряда спецназначения "Азов" подозревают в сотрудничестве с россиянами во время пребывания в плену. Следователи утверждают, что он передавал информацию о других украинских военнопленных, а также хотел присоединиться к вражеской ЧВК "Вагнер".

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Пресс-служба Государственного бюро расследований на официальном сайте сообщила, что бывший пленный из "Азова" уже получил подозрение. Ему грозит наказание – до 15 лет лишения свободы.

В чем подозревают военного

Он попал в российский плен в 2022 году. В ГБР считают, что мужчина сотрудничал с администрацией колонии и представителями спецслужб РФ.

"Азовец" якобы добровольно выразил желание вступить в ряды частной военной компании "Вагнер". "Реализовать это намерение он не успел, поскольку был возвращен в Украину во время обмена военнопленными", – отметили в ведомстве.

Кроме того, пытаясь добиться снисходительного отношения к себе, боец передавал представителям государства-агрессора сведения об украинских защитниках, в частности о начальнике медицинской службы "Азова", его служебной деятельности и т. п.

После этого украинского офицера систематически пытали и подвергали другим формам жестокого обращения. Начальник медслужбы в итоге умер.

"Основанием для уведомления о подозрении стали, в частности, показания украинских военнослужащих, освобожденных из российского плена, которые находились вместе с подозреваемым в одной колонии. Их показания подтверждаются результатами следственных действий и экспертных исследований", – подчеркнули в ГБР.

Действия военнослужащего квалифицированы по:

ч. 3 ст. 431 УК – совершение военнослужащим, находящимся в плену, действий, направленных на причинение вреда другим военнопленным, с целью обеспечения снисходительного отношения к себе со стороны врага;

– совершение военнослужащим, находящимся в плену, действий, направленных на причинение вреда другим военнопленным, с целью обеспечения снисходительного отношения к себе со стороны врага; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 УК – пособничество в пытках;

– пособничество в пытках; ч. 3 ст. 15, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины – покушение на коллаборационную деятельность.

По состоянию на 3 июля в отношении бывшего военнопленного была избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы, пережившие плен или незаконное лишение свободы вследствие войны, имеют возможность бесплатно восстановить утраченное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации. Сделать это можно в сервисных центрах Министерства внутренних дел.

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