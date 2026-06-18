Освобожденные из плена украинцы могут бесплатно восстановить утраченные документы: решение правительства

Украинцы, пережившие плен или незаконное лишение свободы вследствие войны, имеют возможность бесплатно восстановить утраченное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации. Сделать это можно в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Соответствующее решение 17 июня поддержал Кабинет министров, чтобы поддержать граждан, пострадавших от российской агрессии.

Воспользоваться правом на бесплатное восстановление документов можно будет один раз в течение года после освобождения из плена.

Также был урегулирован вопрос, с которым сталкиваются семьи людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Опекуны, назначенные для управления имуществом таких лиц, имеют возможность восстанавливать, в частности, свидетельство о регистрации транспортного средства на имя пропавшего без вести лица и законно управлять этим имуществом в интересах владельца.

"Продолжаем работать над решениями, которые помогают быстро решать проблемы наших граждан", – сообщил Клименко.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект, предусматривающий масштабные изменения в закон "О дорожном движении". Он направлен на гармонизацию украинского законодательства с требованиями ЕС. Одним из нововведений являются новые возрастные правила для водителей: планируется разрешить управление мопедами и легкими двухколесными транспортными средствами с 15 лет, а также постепенный переход к более мощному транспорту.

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