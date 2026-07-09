«Украинская бронетехника» заявила об избиении своего первого заместителя директора сотрудниками СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины во время обыска в квартире первого заместителя директора компании "Украинская бронетехника" нанесли ему телесные повреждения, в результате которых он получил сотрясение мозга и был госпитализирован.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в Facebook.

"Сегодня утром украинские правоохранители в очередной раз показали, почему в Украину не идут инвесторы и почему украинские компании не привлекают сотни миллионов евро инвестиций, как европейские или американские стартапы. В ходе незаконного обыска сотрудники СБУ жестоко избили в собственном доме первого заместителя директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации", – отметили в "Украинской бронетехнике".

"Все это происходило в рамках абсолютно сфабрикованного дела, целью которого является исключительно оказание давления на крупнейшую частную украинскую компанию оборонно-промышленного комплекса и подрыв обороноспособности Украины.Так, в феврале 2026 года ГП "АОЗ" на основании первоочередной потребности Генерального штаба Украины объявило процедуру закупки реактивных противотанковых гранат (одноразовых гранатометов) типа РПГ-18, РПГ-22 или РПГ-26, либо их аналогов. На указанную процедуру были поданы предложения около 20 различных поставщиков, среди которых было предложение и ООО "Украинская бронетехника"", – говорится в обращении.

В компании отмечают, что предложение ООО "Украинская бронетехника" содержало различные аналоги одноразовых гранатометов на выбор заказчика, в частности Bulspike-AT (противотанковый), Bulspike-TB (термобарический), РПГ-75М и RTG68mm. Каждый из них фактически является аналогом РПГ-18, РПГ-22 или РПГ-26, и до этого все эти типы гранатометов успешно поставлялись ООО "Украинская бронетехника" Силам безопасности и обороны тысячами без каких-либо претензий.

"В целях обеспечения принципа экономии бюджетных средств ГП "АОЗ" дважды направляло запросы на снижение цен потенциальным поставщикам, и ООО "Украинская бронетехника" оба раза после проведения соответствующих переговоров с заводами-производителями указанных гранатометов снижало свое ценовое предложение по каждому из видов гранатометов", – отметили в "Украинской бронетехнике".

В заявлении говорится, что по результатам рассмотрения ценовых предложений участников процедуры закупки предложения "Украинской бронетехники" были признаны самыми дешёвыми, и ГП "АОЗ" самостоятельно выбрало самый дешевый из предложенных гранатометов РПГ-75М производства чешской компании Zeveta ammunition, которая является производителем из страны НАТО и поставляет эту продукцию десятками тысяч единиц по всему миру и в Украину.

"В рамках реализации заключённого контракта на поставку гранатометов в мае 2026 года компания "Украинская бронетехника" передала груз получателю, определённому ГП "АОЗ", а в июне 2026 года в полном объеме выполнила свои контрактные обязательства и полностью поставила продукцию на указанный склад. Следует отметить, что до сих пор эти гранатометы окончательно не приняты ГП "АОЗ", однако никаких рекламаций от Заказчика получено не было. В то же время сотрудниками СБУ фактически фальсифицируется информация о гранатометах и организуются "карманные" экспертизы, чтобы доказать якобы "бракованность" гранатометов", – написали в "Украинской бронетехнике".

В компании поясняют, что следователями совершенно не учитывается тот факт, что указанные гранатометы поставлялись непосредственно с завода-производителя, который вообще не привлекается следователями к решению вопроса об оценке качества или состояния поставленных гранатометов.

"Вместо этого сотрудники СБУ решили применить бандитские методы давления, характерные для эпохи Януковича, в отношении крупнейшей оборонной компании Украины, и в ходе обысков по сфабрикованному делу нанесли телесные повреждения первому заместителю директора предприятия", – говорится в заявлении в Facebook.

В "Украинской бронетехнике" отметили, что данные действия сотрудников СБУ не только компрометируют саму Службу, но и наносят огромный ущерб обороноспособности нашего государства. Компания требует от Офиса генерального прокурора Украины в рамках прокурорского надзора проверить основания для возбуждения данного дела и пресечь противоправную деятельность сотрудников СБУ, связанную с физическим давлением на работников оборонного предприятия.