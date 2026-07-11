Убил собственного брата и едва не сгорел сам: в Киеве вынесли приговор водителю, протаранившему АЗС. Фото и видео

В Киеве суд вынес приговор 24-летнему водителю, который в июле 2023 года стал виновником ДТП со смертельным исходом на Броварском проспекте. Мужчина на большой скорости врезался в автозаправочную станцию, в результате чего погиб его 17-летний брат, а сам водитель получил тяжкие ожоги.

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О приговоре сообщила Киевская городская прокуратура. В ведомстве отметили, что суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами в течение двух лет.

Обстоятельства аварии

По материалам следствия, смертельная авария произошла в июле 2023 года. Водитель автомобиля Audi TT двигался по Броварскому проспекту в направлении улицы Строителей со скоростью 83–98 км/ч, хотя на этом участке действовало ограничение в 50 км/ч.

Во время маневра между полосами движения, приближаясь к автозаправочной станции, мужчина не справился с управлением. Автомобиль врезался в две топливные колонки, после чего протаранил машины, находившиеся на территории АЗС.

В результате ДТП 17-летний пассажир Audi, младший брат водителя, получил тяжёлые травмы. Через несколько дней он скончался в больнице. Сам водитель получил ожоги около 60 % поверхности тела.

Последствия пожара

После столкновения на автозаправочной станции возник крупный пожар. Огонь полностью уничтожил помещения АЗС и наземное оборудование.

Также были уничтожены или повреждены автомобили ЗАЗ Lanos, Daewoo Sens, Hyundai Sonata, Ford Explorer, ВАЗ 21043, Dacia Logan, Citroen Berlingo и Volkswagen Passat.

Суд, помимо основного наказания, постановил взыскать с осуждённого в пользу владельцев повреждённых автомобилей и автозаправочной станции почти 25 млн грн причиненного ущерба.

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