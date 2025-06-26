У владельца нового казино в "Премьер-Палаце" в Киеве нашли связи с олигархом, в отношении которого введены санкции США

Гражданин Болгарии Георгий Папазки, на которого зарегистрировано новое казино в гостинице "Премьер-Палац", является бизнес-партнером болгарского олигарха Васила Божкова, против которого правительство США в 2021 году ввело санкции.

Видео дня

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на болгарские СМИ.

Согласно их данным, после введения санкций именно Папазки получил часть активов Божкова, которые официально были переоформлены на связанные с ним компании.

Кроме того, семья Папазки контролирует один из крупнейших онлайн-гемблинг-сервисов Болгарии – Winbet. Также с ней связывают другого оператора ставок – Inbet.

Как сообщалось, Папазки является бенефициаром болгарской компании GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD, зарегистрировавшей в Украине казино ООО "ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ". Эта компания, а также ООО "Нико5", зарегистрированы в начале 2025 года по адресу киевской гостиницы "Премьер-Палац" (бульвар Тараса Шевченко, 5-7/29). По состоянию на июнь ни одна из них не имеет лицензии на организацию азартных игр в Украине.

ООО "Нико5" принадлежит другой болгарской компании – VOSTOTECH. Ее бенефициаром является гражданин Болгарии Михайло Севдиев, также являющийся бизнес-партнером Папазки в сфере поставки игрового оборудования (через компанию Pate Play Ltd).

Отель "Премьер-Палац", по данным СБУ, входит в группу VS Energy, которую контролируют граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. В 2022 году против этой группы были введены санкции СНБО, ее украинские активы арестованы.