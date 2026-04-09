'У нас проблемы с финансированием армии': Бутусов 'разнес' предоставление 760 млн Поплавскому и объяснил, что не так с расследованием коррупции

Журналист и военный эксперт, а ныне командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов раскритиковал предоставление университету культуры и искусств, который возглавлял Михаил Поплавский, 760 миллионов гривен. Эти деньги заведение получило в 2022-2023 годах на повышение квалификации преподавательского состава.

Видео дня

Своими размышлениями о целесообразности таких расходов он поделился в эфире программы "Есть Вопрос". Хуже всего, что это происходит в то время, когда в стране война и каждый сбор закрывается очень тяжело.

"Последняя цифра, которая меня поразила, куда у нас государство просто выбрасывает, сливает деньги, – это уголовное дело Поплавского. Я просто был в шоке, я думаю: как? Почему не пришли правоохранительные органы к тем людям, кто смог подписать это?" – спросил Бутусов.

Он сравнил, что на повышение качества кадров университета культуры выделено было в 2022-2023 годах больше средств, чем армейский корпус получит за два месяца на все закупки дронов.

Бутусов отметил, что это демонстрация безответственности в Украине. Ведь когда идет страшная война и весь фейсбук забит сборами на нужды армии, то такого рода расходы являются недопустимыми.

Что предшествовало

Правоохранители разоблачили масштабную схему растраты бюджетных средств в Киевском университете культуры и искусств (КНУКиИ), ректором которого более 30 лет, до февраля-2026, был Михаил Поплавский. По данным следствия, должностные лица вуза вместе с представителями Министерства образования и науки Украины могли искусственно завышать показатели для получения большего финансирования из госбюджета. По данным источников медиа, самого Поплавского не задержали, также ему не объявляли подозрение, впрочем сообщалось об обысках у экс-ректора.

Речь идет о средствах бюджетной программы по подготовке кадров, по которой в 2022-2023 годах университет получил около 760 млн грн. По версии правоохранителей, часть этих денег могли присвоить.

Во время обысков следователи изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, жесткие диски, документацию и печати. С помощью этих материалов могут подтвердиться факты внесения недостоверных данных и дальнейшего распределения средств.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Михаил Поплавский покинул должность ректора Университета культуры, которую занимал более 30 лет. Исполняющим обязанности ректора будет профессор кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса университета Игорь Комарницкий.

Также мы писали, что Поплавский задекларировал десятки собственных брендов и миллионы в валюте. Среди его официальных богатств, в частности 1,76 млн долларов, 1,51 млн евро наличными, а также – 50 торговых марок и 17,7 млн грн роялти с ряда брендов, в частности "Юный орел" и "Колбаса Ректорская".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!