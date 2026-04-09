"Юный орел", "Колбаса Ректорская" и "Сало": Поплавский задекларировал десятки собственных брендов и миллионы в валюте
Экс-ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) Михаил Поплавский задекларировалзначительные денежные активы и доходы за 2025 год. Среди его официальных богатств, в частности 1,76 млн долларов, 1,51 млн евро наличными, а также – 50 торговых марок и 17,7 млн грн роялти с ряда брендов, в частности, "Юный орел" и "Колбаса Ректорская".
Об этом говорится в декларации Михаила Поплавского. Документ официально опубликован в Едином реестре государственных деклараций.
Декларация Поплавского: главное
Денежные активы: зарплата, роялти и сбережения
- В 2025 году Поплавский получал выплаты сразу от двух университетов – суммарно 1 817 007 грн:
- – 827 691 грн и 208 989 грн – в государственном вузе;
- – 780 327 грн – в частном.
- Общий доход от роялти за год – 17,7 млн грн. Речь идет о вознаграждении за использование интеллектуальной собственности.
- Наличными Поплавский хранит 1,76 млн долларов, 1,51 млн евро и 3,5 млн грн;
- На банковских счетах – более 950 тыс. грн и 2,4 тыс. долларов.
Бизнес на имени: десятки торговых марок
На Поплавского, согласно декларации, зарегистрировано 50 торговых марок и 136 авторских прав. Среди брендов:
- "Михаил Поплавский";
- "Юный орел";
- "Колбаса Ректорская";
- "Пан чебурек";
- "Украинская песня года";
- ППМ,
- "Профессорская колбаса",
- "Я украинец",
- "Украинская ряженка Молодильная";
- "Сало".
За 2025 год он зарегистрировал новые ТМ, в частности "ПоплавОК", "Горячие чебуреки" и книгу "Университеты Михаила Поплавского". Отдельно в декларации фигурирует ТМ "Киевский университет культуры" – это частное заведение, бенефициаром которого является сам Поплавский.
Недвижимость и авто
- Квартира в Киеве в собственности (75,8 кв. м);
- три земельных участка на Кировоградщине в собственности;
- дом в Киеве площадью более 1000 кв. м в аренде;
- три земельных участка в пользовании;
- MERCEDES-BENZ 2024 года стоимостью 4,8 млн грн у собственного же университета – в аренде.
Что предшествовало: обыски и дело
В конце марта 2026 года правоохранители провели обыски в рамках расследования возможного хищения 760 млн грн бюджетных средств в КНУКиИ. По данным Офиса генерального прокурора:
- в отчетность учебного заведения могли вносить недостоверные данные;
- в нее могли включать работников частного вуза как сотрудников государственного;
- это могло влиять на объемы бюджетного финансирования.
Подозрение самому Поплавскому не было объявлено. Впрочем, по данным медиа, обыски прошли и у него.
Более того, сообщалось, что "визит" правоохранителей стал для Поплавского неожиданностью, что можно увидеть по его расслабленному образу. Впрочем, домашний лук не обошелся и без брендовых вещей. Стоимость бежевых пушистых тапочек Tommy Hilfiger, которые заметили на артисте составляет 90 евро (около 4 534 грн) с учетом акции.
Напомним, в феврале 2026 года у Михаила Поплавского, который занимал эту должность более 30 лет, истек срок действия контракта. Исполняющим обязанности ректора стал профессор кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса университета Игорь Комарницкий.
76-летний Поплавский возглавлял КНУКиИ с 1995 по 2014 годы. За этот период вуз менял название несколько раз, в конце концов став Киевским национальным университетом культуры и искусств, а в народе "Кульком".
Самого же руководителя нередко называли "поющим ректором". 21 апреля 2023 года в 30 годовщину руководства вузом Поплавский заявил, что готов уйти с должности и передать полномочия молодому преемнику.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2025 году Михаил Поплавский получал 22 820 грн пенсии в месяц. Такой размер выплаты объясняется высокой зарплатой. В собственности Поплавского уже тогда было жилье площадью 2211 кв. м.
