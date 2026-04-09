"Юный орел", "Колбаса Ректорская" и "Сало": Поплавский задекларировал десятки собственных брендов и миллионы в валюте

Экс-ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) Михаил Поплавский задекларировалзначительные денежные активы и доходы за 2025 год. Среди его официальных богатств, в частности 1,76 млн долларов, 1,51 млн евро наличными, а также – 50 торговых марок и 17,7 млн грн роялти с ряда брендов, в частности, "Юный орел" и "Колбаса Ректорская".

Об этом говорится в декларации Михаила Поплавского. Документ официально опубликован в Едином реестре государственных деклараций.

Декларация Поплавского: главное

Денежные активы: зарплата, роялти и сбережения

В 2025 году Поплавский получал выплаты сразу от двух университетов – суммарно 1 817 007 грн : – 827 691 грн и 208 989 грн – в государственном вузе; – 780 327 грн – в частном.

: Общий доход от роялти за год – 17,7 млн грн . Речь идет о вознаграждении за использование интеллектуальной собственности.

Наличными Поплавский хранит 1,76 млн долларов, 1,51 млн евро и 3,5 млн грн;

На банковских счетах – более 950 тыс. грн и 2,4 тыс. долларов.

Бизнес на имени: десятки торговых марок

На Поплавского, согласно декларации, зарегистрировано 50 торговых марок и 136 авторских прав. Среди брендов:

"Михаил Поплавский";

"Юный орел";

"Колбаса Ректорская";

"Пан чебурек";

"Украинская песня года";

ППМ,

"Профессорская колбаса",

"Я украинец",

"Украинская ряженка Молодильная";

"Сало".

За 2025 год он зарегистрировал новые ТМ, в частности "ПоплавОК", "Горячие чебуреки" и книгу "Университеты Михаила Поплавского". Отдельно в декларации фигурирует ТМ "Киевский университет культуры" – это частное заведение, бенефициаром которого является сам Поплавский.

Недвижимость и авто

Квартира в Киеве в собственности (75,8 кв. м);

три земельных участка на Кировоградщине в собственности;

дом в Киеве площадью более 1000 кв. м в аренде;

в аренде; три земельных участка в пользовании;

MERCEDES-BENZ 2024 года стоимостью 4,8 млн грн у собственного же университета – в аренде.

Что предшествовало: обыски и дело

В конце марта 2026 года правоохранители провели обыски в рамках расследования возможного хищения 760 млн грн бюджетных средств в КНУКиИ. По данным Офиса генерального прокурора:

в отчетность учебного заведения могли вносить недостоверные данные;

в нее могли включать работников частного вуза как сотрудников государственного;

это могло влиять на объемы бюджетного финансирования.

Подозрение самому Поплавскому не было объявлено. Впрочем, по данным медиа, обыски прошли и у него.

Более того, сообщалось, что "визит" правоохранителей стал для Поплавского неожиданностью, что можно увидеть по его расслабленному образу. Впрочем, домашний лук не обошелся и без брендовых вещей. Стоимость бежевых пушистых тапочек Tommy Hilfiger, которые заметили на артисте составляет 90 евро (около 4 534 грн) с учетом акции.

Напомним, в феврале 2026 года у Михаила Поплавского, который занимал эту должность более 30 лет, истек срок действия контракта. Исполняющим обязанности ректора стал профессор кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса университета Игорь Комарницкий.

76-летний Поплавский возглавлял КНУКиИ с 1995 по 2014 годы. За этот период вуз менял название несколько раз, в конце концов став Киевским национальным университетом культуры и искусств, а в народе "Кульком".

Самого же руководителя нередко называли "поющим ректором". 21 апреля 2023 года в 30 годовщину руководства вузом Поплавский заявил, что готов уйти с должности и передать полномочия молодому преемнику.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2025 году Михаил Поплавский получал 22 820 грн пенсии в месяц. Такой размер выплаты объясняется высокой зарплатой. В собственности Поплавского уже тогда было жилье площадью 2211 кв. м.

