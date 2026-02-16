У фигуранта дела о подкупе депутатов нардепа Дануцы обнаружили квартиры и землю, оформленные на родственников – медиа

Ближайшие родственники народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дануцы в период его пребывания в Верховной Раде приобрели ряд объектов недвижимости и земельных участков без публично подтвержденных доходов, соизмеримых со стоимостью такого имущества. Об этом свидетельствуют данные расследования издания Фраза.

В частности, мать парламентария после 2019 года стала владелицей двух квартир в Киеве, жилого дома площадью более 200 кв. м и земельных участков, а в собственности его сестры появились квартиры в Киеве и Одессе вместе с паркоместом, при этом в открытых реестрах отсутствуют сведения о бизнес-доходах или других источниках средств, которые могли бы объяснить такие приобретения.

"72-летняя мать парламентария – Дануца Татьяна Семеновна была городским головой города Малая Виска с 2002 по 2006 год. В 2010 году баллотировалась в городской совет в многомандатном округе от Политической партии "Фронт Змин", где была указана как пенсионер с высшим образованием. Татьяне Семеновне принадлежит шесть объектов недвижимости: квартира площадью 38,9 кв.м переулок Коломыйский в собственности с 19.11.2020, квартира площадью 37 кв.м. В Киеве на Срибнокильской в собственности с 09.10.2020, земельный участок площадью 1.6 га, а также два земельных участка по 1,3 га в Кропивницком, на которых построен дом площадью 222 квадратных метра, который начали строить в 2019 году. Отец депутата Анатолий Дануца после прихода сына в парламент в марте 2020 года также стал владельцем земельного участка площадью 1.6 га", – отмечают в расследовании.

Авторы также отмечают, что после того, как Александр Дануца стал народным депутатом не только у его мамы появилось несколько объектов недвижимости, а и у его сестры Елены, которая также не имела подтвержденных доходов.

В частности, речь идет о покупке в 2021 году квартиры и в 2022 году паркоместа в элитном ЖК Кадорр в Одессе на улице Каманина, а также квартиры на улице Нижний Вал, площадью 68.7 кв.м, которая появилась в собственности в октябре 2021. Кроме того, в конце 2020 года, одновременно с мамой сестра Дануца приобрела квартиру на улице Березовой в Киеве.

В то же время сам Дануца оказался в фокусе антикоррупционного расследования: в рамках дела, связанного с возможным подкупом народных депутатов, лидеру партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко было рекомендовано воздержаться от общения с рядом парламентариев, среди которых упоминается и он. Его процессуальный статус в производстве публично не раскрывался.

Напомним, до прихода в парламент от партии "Слуга народа" в 2019 году, Александр Дануца сменил пять политических сил. Так, в 2002 году он баллотировался в городской совет от Украинского народного движения и параллельно – в Верховную Раду от блока "Наша Украина". В дальнейшем он участвовал в "Сильной Украине" Сергея Тигипко, а позже оказался в партии Натальи Королевской "Украина-Вперед!", от которой баллотировался в парламент в 2012 году, а еще через несколько лет – в структуре БПП "Солидарность", где был заместителем руководителя территориальной организации и кандидатом в депутаты городского совета.