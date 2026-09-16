УкраїнськаУКР
русскийРУС

Торговля людьми и незаконное лишение свободы: в Тернопольской области будут судить директора психоневрологического интерната. Фото

Надежда Данищук
Расследование
3 минуты
252
Директору интерната грозит до 5 лет лишения свободы
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В Тернопольской области в суд был направлен обвинительный акт в отношении директора психоневрологического интерната, которого обвиняют в торговле людьми и незаконном лишении свободы подопечных, совершавшихся в течение длительного времени. По данным следствия, руководитель учреждения, пользуясь уязвимым положением людей с психическими расстройствами, регулярно отправлял их на принудительные работы, а полученные за это деньги присваивал.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Директору интерната грозит до 5 лет лишения свободы.

Воспитанников отправляли на работы за деньги

По данным следствия, директор воспользовался уязвимым положением жильцов психоневрологического дома-интерната и организовал их привлечение к принудительному труду.

Подопечных в возрасте от 30 до 79 лет отправляли выполнять работы на частных территориях местных жителей, строительных площадках и городских кладбищах. Они, в частности, разгружали транспорт, перевозили строительные материалы и выполняли различные сельскохозяйственные работы.

Руководитель учреждения регулярно отправлял своих подопечных на принудительные работы

Стоимость одного дня такой работы, по данным следствия, составляла от 150 до 450 гривен. Но деньги за выполненную работу получал не работник, а директор интерната, который присваивал средства себе.

Заказчики работ, как установили правоохранители, обращались непосредственно к руководителю учреждения. Они договаривались с ним о времени и виде работ, после чего передавали ему деньги.

Далее директор давал медицинскому персоналу указание выпустить конкретных воспитанников интерната за пределы учреждения для выполнения заказанной работы.

Директору интерната сообщили о подозрении в торговле людьми.

Правоохранители зафиксировали факты принудительного труда и передачи денег директору. В ходе обысков в интернате были изъяты черновые записи с учетом таких случаев.

В ходе обысков в интернате были изъяты деньги и черновики с учетом «выполненных работ».

Людей удерживали в закрытом помещении

Помимо принудительного труда, директору интерната инкриминируют незаконное лишение свободы людей, совершенное в течение длительного времени.

По данным следствия, в качестве наказания руководитель запирал отдельных подопечных в деревянной конструкции, которая закрывалась на засов с внешней стороны. Людей длительное время удерживали там под предлогом "карантина", из-за чего они не могли свободно передвигаться.

Директору интерната грозит до 5 лет лишения свободы

Директору грозит наказание

В июле этого года директору интерната сообщили о подозрении в торговле людьми по ч. 2 ст. 149 УК Украины. Теперь дело передано в суд.

Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили обвинительный акт в суд по ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы двух или более лиц, совершенное в течение длительного времени, и торговля людьми.

Согласно санкции статьи, обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить руководителя военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы. Он, по данным следствия, организовал схему систематического получения неправомерной выгоды от военнослужащих, направленных на прохождение ВЛК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаТернопольсудлюдиторговлярасследование
Редакционная политика