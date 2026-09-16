Торговля людьми и незаконное лишение свободы: в Тернопольской области будут судить директора психоневрологического интерната. Фото

В Тернопольской области в суд был направлен обвинительный акт в отношении директора психоневрологического интерната, которого обвиняют в торговле людьми и незаконном лишении свободы подопечных, совершавшихся в течение длительного времени. По данным следствия, руководитель учреждения, пользуясь уязвимым положением людей с психическими расстройствами, регулярно отправлял их на принудительные работы, а полученные за это деньги присваивал.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Директору интерната грозит до 5 лет лишения свободы.

Воспитанников отправляли на работы за деньги

По данным следствия, директор воспользовался уязвимым положением жильцов психоневрологического дома-интерната и организовал их привлечение к принудительному труду.

Подопечных в возрасте от 30 до 79 лет отправляли выполнять работы на частных территориях местных жителей, строительных площадках и городских кладбищах. Они, в частности, разгружали транспорт, перевозили строительные материалы и выполняли различные сельскохозяйственные работы.

Стоимость одного дня такой работы, по данным следствия, составляла от 150 до 450 гривен. Но деньги за выполненную работу получал не работник, а директор интерната, который присваивал средства себе.

Заказчики работ, как установили правоохранители, обращались непосредственно к руководителю учреждения. Они договаривались с ним о времени и виде работ, после чего передавали ему деньги.

Далее директор давал медицинскому персоналу указание выпустить конкретных воспитанников интерната за пределы учреждения для выполнения заказанной работы.

Правоохранители зафиксировали факты принудительного труда и передачи денег директору. В ходе обысков в интернате были изъяты черновые записи с учетом таких случаев.

Людей удерживали в закрытом помещении

Помимо принудительного труда, директору интерната инкриминируют незаконное лишение свободы людей, совершенное в течение длительного времени.

По данным следствия, в качестве наказания руководитель запирал отдельных подопечных в деревянной конструкции, которая закрывалась на засов с внешней стороны. Людей длительное время удерживали там под предлогом "карантина", из-за чего они не могли свободно передвигаться.

Директору грозит наказание

В июле этого года директору интерната сообщили о подозрении в торговле людьми по ч. 2 ст. 149 УК Украины. Теперь дело передано в суд.

Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили обвинительный акт в суд по ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы двух или более лиц, совершенное в течение длительного времени, и торговля людьми.

Согласно санкции статьи, обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить руководителя военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы. Он, по данным следствия, организовал схему систематического получения неправомерной выгоды от военнослужащих, направленных на прохождение ВЛК.

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