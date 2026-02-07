Способствовал незаконному переводу военных из зоны боевых действий в тыловые подразделения: в Украине будут судить главу ВВК

В Украине будут судить руководителя военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы. Он, по данным следствия, организовал схему систематического получения неправомерной выгоды от военнослужащих, направленных на прохождение ВВК.

За несколько тысяч долларов США чиновник обеспечивал принятие решений об ограниченной пригодности, предоставлении отпусков по состоянию здоровья или направлении на лечение без наличия соответствующих медицинских показаний. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Обвиняемый, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал внесение недостоверных сведений в медицинскую документацию и принимал незаконные решения ВВК без проведения фактического медицинского осмотра. Эти решения способствовали незаконному переводу военных из зоны боевых действий в тыловые подразделения.

В рамках досудебного расследования было задокументировано три эпизода его противоправной деятельности. Во время получения очередной взятки чиновника разоблачили и задержали.

Это произошло в мае 2025 года – тогда в Госпогранслужбе сообщили о том, что пограничники разоблачили коррупционную деятельность главы гарнизонной ВВК в Киеве.

"Оперативники внутренней и собственной безопасности ГПСУ установили, что должностное лицо одного из военно-медицинских учреждений Госпогранслужбы получало неправомерную выгоду от военнослужащих за фиктивные решения о пригодности к военной службе и предоставлении отпусков по состоянию здоровья", – сказано в сообщении.

Во время получения взятки полковника медицинской службы, который является главой гарнизонной ВВК, задержали сотрудники внутренней безопасности ГПСУ совместно с ГБР, под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Во время обысков была изъята медицинская документация военнослужащих, в отношении которых принимались неправомерные решения. Офицеру в тот день сообщили о подозрении.

По состоянию на сейчас обвинительный акт в отношении руководителя ВВК направлен в суд. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды повторно и составление заведомо ложных официальных документов (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Обвиняемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и конфискацией имущества.

