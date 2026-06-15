Торговля людьми через фиктивный брак: женщину с инвалидностью использовали в схеме выезда военнообязанного за границу. Фото

В Харьковской области раскрыли схему незаконного выезда военнообязанного за границу. Для этого злоумышленники использовали женщину с инвалидностью, которую склонили к фиктивному браку. По данным следствия, к организации сделки причастны военнослужащий одной из частей области и его сообщник, которые за свои услуги требовали 10 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По информации следствия, подозреваемым инкриминируют незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины и торговлю людьми.

Использовали женщину с инвалидностью для фиктивного брака

По данным правоохранителей, в мае 2026 года подозреваемые организовали схему выезда за пределы Украины мужчины призывного возраста, у, у которого не было законных оснований для пересечения границы во время военного положения.

Для реализации плана они использовали 27-летнюю женщину с инвалидностью II группы. Правоохранители отмечают, что потерпевшая находилась в уязвимом положении и зависела от одного из сообщников.

Следствие установило, что один из организаторов схемы был знаком с этой женщиной более десяти лет и воспользовался ее доверием и сложными жизненными обстоятельствами, чтобы склонить ее к заключению фиктивного брака с незнакомым ей мужчиной.

За выезд за границу требовали 10 тысяч долларов

По замыслу организаторов схемы, после регистрации брака военнообязанный должен был получить формальное основание для выезда за границу как супруг лица с инвалидностью.

За свои услуги подозреваемые требовали от клиента 10 тысяч долларов США.

27 мая 2026 года под контролем правоохранителей в отделе ГРАГС Харьковской области был зарегистрирован брак с признаками фиктивности. В тот же день следователи зафиксировали получение части оговоренной суммы и – о 5 тысяч долларов.

Подозреваемых задержали с поличным

Правоохранители задержали военнослужащего и его сообщника сразу после получения денег.

В ходе обысков у фигурантов изъяли деньги, мобильные телефоны и документы, принадлежащие потерпевшей женщине.

В настоящее время суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Также на их имущество наложен арест.

В прокуратуре сообщили, что правоохранители устанавливают возможную причастность задержанных к другим фактам незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине раскрыли схему, по которой запчасти к бронетехнике, ранее списанные как якобы уничтоженные во время российских обстрелов, могли быть повторно проданы государственным оборонным предприятиям на сумму более 350 млн грн. По делу уже сообщено о подозрении организатору сделки и бывшему заместителю командира воинской части, который, по данным следствия, получил не менее 2,8 млн грн неправомерной выгоды.

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