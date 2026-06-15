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Торговля людьми через фиктивный брак: женщину с инвалидностью использовали в схеме выезда военнообязанного за границу. Фото

Надежда Данищук
Расследование
3 минуты
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Попытка выезда за границу обошлась в 10 тысяч долларов
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В Харьковской области раскрыли схему незаконного выезда военнообязанного за границу. Для этого злоумышленники использовали женщину с инвалидностью, которую склонили к фиктивному браку. По данным следствия, к организации сделки причастны военнослужащий одной из частей области и его сообщник, которые за свои услуги требовали 10 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По информации следствия, подозреваемым инкриминируют незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины и торговлю людьми.

Использовали женщину с инвалидностью для фиктивного брака

По данным правоохранителей, в мае 2026 года подозреваемые организовали схему выезда за пределы Украины мужчины призывного возраста, у, у которого не было законных оснований для пересечения границы во время военного положения.

Для реализации плана они использовали 27-летнюю женщину с инвалидностью II группы. Правоохранители отмечают, что потерпевшая находилась в уязвимом положении и зависела от одного из сообщников.

Следствие установило, что один из организаторов схемы был знаком с этой женщиной более десяти лет и воспользовался ее доверием и сложными жизненными обстоятельствами, чтобы склонить ее к заключению фиктивного брака с незнакомым ей мужчиной.

Для фиктивного брака использовали женщину с инвалидностью

За выезд за границу требовали 10 тысяч долларов

По замыслу организаторов схемы, после регистрации брака военнообязанный должен был получить формальное основание для выезда за границу как супруг лица с инвалидностью.

За свои услуги подозреваемые требовали от клиента 10 тысяч долларов США.

27 мая 2026 года под контролем правоохранителей в отделе ГРАГС Харьковской области был зарегистрирован брак с признаками фиктивности. В тот же день следователи зафиксировали получение части оговоренной суммы и – о 5 тысяч долларов.

Подозреваемых задержали сразу после получения средств.

Подозреваемых задержали с поличным

Правоохранители задержали военнослужащего и его сообщника сразу после получения денег.

В ходе обысков у фигурантов изъяли деньги, мобильные телефоны и документы, принадлежащие потерпевшей женщине.

У фигурантов изъяли деньги, мобильные телефоны и документы, принадлежащие потерпевшей женщине.

В настоящее время суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Также на их имущество наложен арест.

В прокуратуре сообщили, что правоохранители устанавливают возможную причастность задержанных к другим фактам незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине раскрыли схему, по которой запчасти к бронетехнике, ранее списанные как якобы уничтоженные во время российских обстрелов, могли быть повторно проданы государственным оборонным предприятиям на сумму более 350 млн грн. По делу уже сообщено о подозрении организатору сделки и бывшему заместителю командира воинской части, который, по данным следствия, получил не менее 2,8 млн грн неправомерной выгоды.

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Редакционная политика