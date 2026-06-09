Торговал машинами, прикрываясь благотворительностью: на Закарпатье пограничники задержали дельца. Фото

Украинские пограничники разоблачили схему незаконного ввоза и продажи автомобилей под видом гуманитарной помощи. Операцию удалось провести Мукачевскому погранотряду при поддержке полиции и прокуратуры.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. Дельца удалось задержать правоохранителям.

Что известно

Как стало известно, схему наладил 28-летний частный предприниматель из Закарпатской области. Он организовал схему продажи ввезенных авто из ЕС в Украину.

В дело вмешались оперативники внутренней и собственной безопасности Мукачевского погранотряда Главного отдела внутренней и собственной безопасности "Запад" ГПСУ и полиции под процессуальным руководством Закарпатской облпрокуратуры. Дельца поймали во время получения им 6 тыс долларов США неправомерной выгоды за продажу трех машин.

Дельцу сообщили о подозрении в продаже гуманитарной помощи во время военного положения с целью получения прибыли(ч. 3 ст. 201-2 УКУ). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в рейсовом автобусе "Варшава – Ивано-Франковск" пограничники обнаружили 120 шкурок песца, которые пытались ввезти в Украину из Польши вне декларации. Рыночная стоимость этого товара достигает почти 400 тысяч гривен. Инцидент произошел на пункте пропуска "Грушев" во Львовской области.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию страны более 130 коллекционных карпов кои. Стоимость такой контрабанды может превышать 1 миллион гривен.

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