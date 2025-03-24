Теракт в отделении полиции в Одесской области: правоохранители заявили, что установили личность погибшей

Правоохранители установили личность женщины, которая погибла в результате совершенного теракта в полицейском участке в Беляевке (Одесская область) 23 марта. Ею оказалась местная жительница 1989 года рождения.

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Об этом рассказала представитель Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

"Правоохранители установили личность женщины. Это местная жительница 1989 года рождения. Расследование проводит СБУ по статье 258 (террористический акт). Правоохранители выясняют заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению", – подчеркнула Гирдвилис.

По ее словам, взрыв прогремел вчера, 23 марта, около 18 часов в райотделе полиции Одесской области, после того, как в управление зашла женщина с пакетом, в котором, вероятно, находилась взрывчатка. В результате инцидента трое полицейских ранены, им оказана медицинская помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Спикер отметила, что за совершением теракта может стоять РФ.

"Мы не исключаем, что это мог быть заказ от спецслужб России, как известно, они проводят вербовку украинцев не только взрослых, но и детей, это ловушка. В результате люди становятся жертвами преступлений", – рассказала она.

Напомним, в воскресенье, 23 марта, в Одесской области в отделении полиции города Беляевка прогремел взрыв. В результате чего погибла женщина, несколько человек пострадали. Местные паблики сообщали, что женщина зашла в помещение с пакетом, который впоследствии сдетонировал.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время в Украине участились случаи, где завербованные Россией украинцы становились жертвами подобных терактов. 14 марта сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли подобное преступление в Харьковской области, во время которого россияне взорвали своего 15-летнего агента.

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