Враг отслеживал весь маршрут: СБУ раскрыла теракт в Харьковской области, во время которого оккупанты подорвали собственного 15-летнего агента. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли теракт в Харьковской области, во время которого россияне подорвали своего 15-летнего агента. В частности, они задержали соучастницу происшествия.

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Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ 14 марта. Теракт произошел в начале февраля 2025 года, в результате этого несовершеннолетний и военнослужащий погибли на месте.

"Служба безопасности задержала соучастницу теракта, который спецслужбы РФ устроили на Харьковщине в начале февраля 2025 года. Тогда оккупанты вместе с самодельным взрывным устройством (СВУ) подорвали своего 15-летнего агента, который под видом курьера принес взрывчатку в воинскую часть Национальной гвардии. В результате происшествия фигурант и военнослужащий, которому адресовалась "посылка", погибли на месте", – говорится в сообщении.

Российская агентка, 28-летняя безработная из Харькова, которая по инструкциям врага изготовила СВУ для подростка, задержана.

Как сообщает контрразведка СБУ, взрывчатка включала в себя дополнительные поражающие элементы и мобильный телефон для дистанционной активации. Готовое СВУ злоумышленница поместила в спортивную сумку и оставила в своем подъезде. Впоследствии ее забрал "курьер", начавший сотрудничать с противником через Телеграм-канал по поиску легких заработков.

Подросток заказал такси и вместе со взрывчаткой отправился в подразделение Нацгвардии. Оккупанты отслеживали весь маршрут агента с помощью GPS-навигации в его телефоне. По прибытии агента в пункт назначения россияне дистанционно активировали СВУ и ликвидировали подростка как свидетеля.

Контрразведчики СБУ установили местонахождение злоумышленницы, изготовившей взрывное устройство, и задержали ее по адресу проживания.

Во время обысков у нее изъяты составляющие нового СВУ и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества со страной-агрессором. Задержанной сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособничество в террористическом акте, повлекшее гибель людей);

ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства).

Женщина находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В службе безопасности предупредили, что враг начал использовать новую тактику. Российские спецслужбы подрывают своих агентов, используют их "втемную" и избавляются как от лишних свидетелей.

"Если вам или вашим знакомым предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, знайте – вас хотят убить. Чтобы не стать террористом-смертником, сообщайте о попытках вербовки в чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника" – t.me/spaly_fsb_bot", – отмечается в сообщении.

Напомним, СБУ задержала еще одну российскую агентку в Харькове. Женщина, работавшая ИТ-специалистом, по заданию ФСБ отравила одного из военнослужащих ВСУ и готовила самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения терактов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали агентку ФСБ, готовившую теракт вблизи ТЦК в Ривне. Злоумышленница планировала оставить взрывчатку возле военного объекта, когда на его территории должно было быть большое количество людей.

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