Свои действия снимал на камеру: работника ТЦК из Тернополя за избиение мобилизованного оштрафовали и отправили на фронт. Фото и видео

В Тернополе сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) оштрафовали и отправили на фронт за то, что он избил мобилизованного. Свои действия он снимал на видео, которое впоследствии начало распространяться в соцсетях.

Об этом сообщает ZAXID.NET. Там добавили, что работник ТЦК уже переведен в боевую бригаду.

Военный получил штраф и направление на фронт

Отмечается, что мужчина, который недопустимо вел себя с мобилизованным – это 24-летний Вадим Дячук, уроженец Волочиской общины Хмельницкой области. В социальных сетях он позиционировал себя как мастер спорта Украины по тяжелой атлетике. Мужчина ранее работал в патрульной полиции и параллельно получал пенсию, вероятно из-за инвалидности.

На видео, обнародованном в одном из тернопольских Telegram-каналов, зафиксировано, как военнослужащий в салоне микроавтобуса нецензурно выражается и распускает руки.

После огласки инцидента в Тернопольском областном ТЦК и СП назначили служебную проверку действий своего работника.

Впоследствии, 15 января, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о составлении в отношении военнослужащего административного протокола за применение физической силы, незаконное удержание, а также оскорбления и брань.

Суд рассмотрел материалы производства, признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде штрафа на сумму 34 тысячи гривен. Кроме того, военнослужащего направили для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.

Напомним, ранее ГБР совместно с Национальной полицией разоблачили чиновника ТЦК и СП на Волыни, который за взятку вмешивался в учет военнообязанных и мужчины могли избегать призыва по мобилизации. Фигуранту объявлено подозрение.

Как сообщал OBOZ.UA, на военнослужащих Третьего отдела Вознесенского РТЦК подали заявление в полицию, обвиняя в незаконном удержании и избиении мужчины. Теперь правоохранители возбудили уголовное дело; внутреннее расследование также инициировало командование ТЦК.

