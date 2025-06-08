Суд возобновил дело Альперина, подозреваемого в контрабандитизме, в котором фигурирует сестра скандального топ-чиновника НАБУ Александра Скомарова, - СМИ

Верховный Суд не разрешил закрыть дело "короля контрабанды" Вадима Альперина, в котором подозреваемой проходит сестра топ-чиновника НАБУ Александра Скомарова. Об этом пишет издание "Информатор" по материалам Единого государственного реестра судебных расследований и источников в судебной системе. Сам Скомаров недавно пытался взять сестру Алину Данченко на поруки и пробовал отвергнуть обвинения в конфликте интересов, а сегодня он претендует на должность директора Бюро экономической безопасности.

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Так, Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда вернул дело Альперина на рассмотрение суда первой инстанции. В частности, судьи отказали в закрытии производства и участии подозреваемых в заседаниях в режиме видеоконференции. Это касается и подозреваемой по этому делу сестры руководителя детективов НАБУ Александра Скомарова – Алины Данченко (девичья фамилия – Скомарова).

Сестра должностного лица НАБУ – бывшая директор департамента администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы, которая, по версии следствия, способствовала Альперину. Дело по Вадиму Альперину НАБУ начало еще в 2017 году. По версии детективов, из-за деятельности преступной организации государство потеряло почти 64 миллиона гривен. Во время обысков детективы обнаружили переписку между Данченко и самим Альпериным. Чиновница давала указания таможенникам, уточняя, какие нарушения следует допускать при растаможивании товаров, а какие нет.

Александр Скомаров хотел взять Данченко на поруки как родной брат, но суд ему отказал. Во время собеседования на конкурс в НАПК, куда подавался Скомаров, член комиссии Лаура Стефан назвала это "конфликтом интересов": дело ведут детективы НАБУ, а сам детектив мог получить важную для защиты сестры информацию и напрямую влиять на следствие.

Позже дело "короля контрабанды" Вадима Альперина закрыли из-за ходатайства стороны защиты о применении к расследованию "правок Лозового". Решение в апелляционной инстанции обжаловали прокуроры САП, возобновив рассмотрение.

Как сообщалось, руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, сейчас рассматриваемый как первый кандидат на должность директора БЭБ, скрыл российское гражданство и бизнес отца в "ЛНР". По закону, он обязан был сообщить об этих фактах руководству НАБУ и конкурсной комиссии, которая избирает будущего руководителя БЭБ.

Также, по данным СМИ, ранее у Скомарова был существенный конфликт интересов, связанный с работой жены в компаниях, бенефициаром которых является олигарх Игорь Коломойский. Ольга Скомарова до 2023 года работала ассистенткой гендиректора ТРК "Студия 1+1", а затем - продакт-менеджером компании "Плюс ТВ". Скомаров при этом в качестве детектива был привлечен к расследованию дел в отношении "ПриватБанка", совладельцем которого был Игорь Коломойский.