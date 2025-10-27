Суд в Италии повторно разрешил экстрадировать в Германию подозреваемого в подрыве 'Северных потоков': что это значит

Апелляционный суд Болоньи повторно разрешил экстрадировать в Германию украинца Сергея Кузнецова. Его подозревают в координации подрыва газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Об этом пишет "Суспільне". Издание ссылается на итальянского адвоката Кузнецова Николо Канестрини.

Так, Канестрини отметил, что будет обжаловать это решение в Верховном суде Италии. По словам адвоката, решение апелляционного суда принято с процессуальными нарушениями.

"Эти нарушения ставят под сомнение его законность и соответствие принципам справедливого судебного разбирательства", – заявил Канестрини.

Защитник добавил, что при рассмотрении запроса на выдачу Кузнецова Германии апелляционный суд не учел решение Окружного суда Варшавы, который 17 октября отказал Германии в экстрадиции другого подозреваемого по делу о подрыве "Северных потоков" украинского дайвера Владимира Журавлева.

Кроме того, по словам Канестрини, суд допустил и другие нарушения. В частности, не были учтены аспекты функционального иммунитета и политического характера инкриминируемого правонарушения. Также апелляционный суд использовал материалы, которые ранее были признаны недействительными Верховным судом Италии.

"Речь идет не только о судьбе одного человека, а о самом доверии к европейской системе судебного сотрудничества. Взаимное доверие не может быть слепым: оно должно основываться на реальном контроле гарантий, иначе превращается в соучастие в нарушении фундаментальных прав", – отметил Канестрини.

Слушания в Кассационном суде состоится примерно в течение месяца, и к тому времени задержанный Сергей Кузнецов будет оставаться в Италии.

Защитники украинца отмечают, что не прекратят усилий, пока суд наконец не рассмотрит аспекты международного права и защиты фундаментальных прав, привлеченные в этом деле.

Напомним, 15 октября кассационный суд Италии отменил решение о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова.

На заседании генеральная прокуратура попросила суд принять аргумент защиты адвоката Николо Канестрини о том, что имела место "неправильная правовая квалификация фактов, лежащих в основе европейского ордера на арест".

Кассационный суд, который является высшим судебным органом Италии, поддержал этот аргумент защиты и принял решение пересмотреть возможность экстрадиции Кузнецова.

Что предшествовало

В Италии по международному ордеру на арест, выданному немецкой прокуратурой, задержали бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова, которого подозревают в организации взрывов на "Северном потоке".

Сам задержанный отверг все обвинения и заявил об отказе от выдачи Германии.

Как утверждается в ордере на арест, Кузнецов мог руководить командой диверсантов, которые заложили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в районе острова Борнхольм в Балтийском море в сентябре 2022 года.

В прокуратуре ФРГ заявили, что подозреваемый и его предполагаемые сообщники использовали парусную яхту, арендованную у немецкой компании через посредников по поддельным документам.

Ему инкриминируют "антиконституционный саботаж", "умышленное причинение взрыва взрывчатых веществ" и "разрушение зданий".

Задержанному по законам Германии грозит до 15 лет лишения свободы.

В Польше в конце сентября задержали еще одного украинца – Владимира Журавлева – по подозрению в причастности к подрыву "Северных потоков".

Однако, окружной суд Варшавы отказал в экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не заинтересована выдавать украинца, экстрадиции которого добивается Германия. По словам Туска, это не соответствует национальным интересам Польши. А российский газопровод был построен вопреки важнейшим интересам всей Европы.

