'Не в интересах Польши': Туск высказался о возможности экстрадиции украинца, подозреваемого в подрыве 'Северных потоков'

Экстрадиция гражданина Украины Владимира Журавлева, задержанного по запросу Германии по подозрению в причастности к взрывам, повредившим газопроводы "Северный поток", не соответствует национальным интересам Польши. А российский газопровод был построен вопреки важнейшим интересам всей Европы.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его цитирует Polsat News.

Туск подчеркнул, что ни одно польское правительство не поддерживало строительство газопроводов "Северный поток". А тем, кто решил их строить, должно быть стыдно.

Комментируя ситуацию с задержанием Владимира Журавлева в Польше, Туск отметил четкую позицию правительства страны по этому вопросу.

"Моя роль не заключается в том, чтобы выяснять, почему гражданин Украины снова приехал в Польшу, несмотря на то, что он знал о выдаче европейского ордера на арест, но наша позиция не изменилась", – сказал глава правительства Польши.

В то же время Туск отметил, что окончательное решение о судьбе задержанного будет принимать суд.

"В интересах Польши, безусловно, не является обвинение или выдача этого гражданина другому государству. Решение будет принимать суд", – сказал польский премьер.

Туск также напомнил, что Германия приложила руку к построению этого газопровода.

"Проблема для Европы, Украины, Литвы и Польши заключается не в том, что "Северный поток-2" был взорван, а в том, что его построили. Россия за деньги некоторых европейских стран, немецких компаний и голландских компаний построила "Северный поток-2" вопреки важнейшим интересам всей Европы", – подчеркнул политик.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что давно представил Германии четкую позицию своей страны по подрыву российских газопроводов.

"На наш взгляд, единственные люди, которым должно быть стыдно и которые должны молчать относительно "Северного потока 2", это те, кто решил его строить", – подчеркнул Туск.

Что известно о подрыве "Северных потоков"

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех веток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были разрушены взрывами в нейтральных водах на дне Балтийского моря.

Оба газопровода на тот момент не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах РФ, Москва, в свою очередь, обвинила "англосаксов" и открестилась от своей причастности.

Немецкие СМИ утверждали, что яхта, которую использовали предполагаемые подрывники, принадлежит гражданам Украины, а один из мужчин, арендовавший яхту, живет в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву "Северных потоков", президент Владимир Зеленский также отрицал, что мог отдать подобные распоряжения.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября полиция Польши задержала инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, которого разыскивают немецкие следователи по подозрению в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". В Германии ему грозит до 15 лет тюрьмыза диверсию, подрыв и уничтожение сооружения.

