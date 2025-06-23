Суд огласил приговор обвиняемым в убийстве трехлетнего сына экс-депутата Соболева: детали дела

Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу, которое шокировало страну еще в 2019 году. Речь идет о трагическом случае, когда в результате покушения на экс-депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева погиб его трехлетний сын.

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Об этом сообщает Судебный репортер. 1 декабря 2019 года в Киеве, на перекрестке возле ресторана "Марио", в Range Rover, которым управлял Соболев, выстрелили из винтовки.

В салоне, кроме водителя, находилась его жена и двое маленьких детей. Пуля пробила стекло со стороны водителя и смертельно ранила мальчика.

Следствие установило, что мишенью был сам Соболев, однако в результате выстрела погиб ребенок. После нескольких лет разбирательства суд вынес приговор трем обвиняемым.

Бывший боец АТО Андрей Лаврега, который произвел выстрел, получил 15 лет лишения свободы. Во время суда он частично признал вину, утверждая, что не намеревался убивать, а лишь "запугать" Соболева.

Еще двое фигурантов - Юрий Ткаченко и Евгений Семенов - приговорены к 13 годам заключения каждый. Им инкриминировали пособничество в совершении преступления. Оба свою вину отрицали.

Подозреваемый в соорганизации преступления Юсуп Абуев до сих пор находится в розыске. А заказчик нападения официально не установлен.

Напомним, в 2020 году депутат Соболев снова стал отцом. Сына назвали Сашей, как и их с Инной трагически погибшего ребенка.

Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.

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