Спрятался под одеялом: польского дальнобойщика отправили за решетку за попытку вывезти украинца за границу. Фото и видео

Польский суд отправил на 5 лет за решетку своего гражданина, водителя-дальнобойщика, пытавшегося незаконно вывезти за границу гражданина Украины. Выяснилось, что ранее 43-летний житель Люблинского воеводства уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление – однако ранее его просто оштрафовали. Теперь он будет сидеть в тюрьме.

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Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. Пограничники напомнили, что польского дальнобойщика разоблачили еще 20 февраля в пункте пропуска "Ягодин".

Когда Volvo, грузовик поляка попал на осмотр, в спальном отсеке авто пограничники Волынского отряда обнаружили 53-летнего жителя города Владимир, который планировал за 2000 долларов незаконно попасть в Польшу.

"Украинец ехал в спальном отсеке авто. План, как избежать внимания пограничников, был прост – спрятаться под одеялом в постели для водителей. Замысел не сработал, хотя и пассажир пытался делать вид, что крепко спит", – отметили пограничники.

Что интересно – на "путешественника" правоохранители просто составили админпротокол. Его польского проводника могут ожидать куда более серьезные последствия, считали тогда в ГПСУ.

Так и вышло. В ходе досудебного расследования выяснилось, что в 2024 году жителя Люблинского воеводства уже привлекали к уголовной ответственности в Украине за попытку незаконной переправки людей через государственную границу. Тогда Старосамборский райсуд оштрафовал его на 204 тысяч гривен.

Теперь Любомльский суд Люблинского воеводства назначил водителю реальное наказание – пять лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области разоблачен канал переправки ухилянтов за границу, к которому причастен бывший глава Броварской районной военной администрации. Последний задержан; ему официально доложено о подозрении.

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