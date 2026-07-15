Спецоперация "Джентльмены": в Украине ликвидировали незаконные плантации наркопосевов в 23 областях. Фото

Правоохранители провели комплекс мер под условным названием "Джентльмены", который охватил территорию всего государства. Целью масштабной спецоперации стала ликвидация незаконных плантаций конопли и снотворного мака.

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По результатам операции в 23 областях и Киеве было уничтожено почти 30 тысяч кустов конопли и мака, задержали десятки человек. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Подробности спецоперации

Основными задачами спецоперации стали выявление и ликвидация незаконных посевов конопли и снотворного мака, документирование противоправной деятельности лиц, причастных к их выращиванию, а также недопущение попадания наркосодержащего сырья в незаконное обращение.

В полиции проинформировали, что по результатам проведения 435 обысков обнаружено и уничтожено десятки тысяч кустов конопли и снотворного мака. За незаконное культивирование наркосодержащих растений объявлены подозрения 74 злоумышленникам.

Полицейские рассказали, что в целях конспирации злоумышленники принимали ряд мер. Фигуранты дела тщательно маскировали незаконные посевы, высаживая растения с учетом природного рельефа местности, среди сельскохозяйственных культур, в труднодоступной местности, что существенно затрудняло их обнаружение.

Несмотря на это, по результатам проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские региональных подразделений ликвидировали 12 лабораторий типа гроубокс и гидропоники, обнаружили и уничтожили почти 30 тысяч растений конопли и снотворного мака, а также изъяли свыше 170 кг наркотических средств.

Оборот наркотиков на десятки миллионов

Благодаря своевременному прекращению преступной деятельности правонарушителей и изъятию из незаконного оборота наркосырья правоохранители не допустили попадания на "черный" рынок. Реализация такого объема запрещенных веществ могла бы принести наркоторговцам более 60 миллионов гривен незаконной прибыли.

Следователи полиции уже объявили 74 фигурантам подозрения по ч.ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Борьба будет продолжаться

Заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов сообщил, что правоохранители находили наркопосевы, которые фигуранты дела старались тщательно скрыть в лесополосах, на пасеке, среди сельскохозяйственных угодий, в труднодоступной местности и в регионах, живущих под постоянными сокрушительными обстрелами.

"Борьба с наркопреступностью – это ежедневная, системная работа, в которой мы последовательно разрушаем всю преступную цепь: от незаконного посева до организаторов, производителей, поставщиков и сбытчиков. Каждый год полиция сносит под корень гектары незаконно выращенных конопли и снотворного мака. Это профилактика не только сбыта, но и многих тяжких преступлений. В то же время, я абсолютный сторонник цивилизованного, законного использования медицинского каннабиса теми людьми, которым это помогает жить и выдерживать болезни. Однако с наркокартелями мы будем беспощадно бороться. Грешно наживаться на зависимых людях. Так что все спецоперации еще впереди", – заявил замглавы Нацполиции.

Напомним, правоохранительные органы Украины, Чехии и Словакии пресекли деятельность международной преступной сети, занимавшейся контрабандой кокаина и метамфетамина между несколькими странами Европы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители Киева ликвидировали межрегиональный канал сбыта кокаина, изъято "товара" на сумму почти 8 миллионов гривен. Организатором бизнеса был участник криворожской наркобанды "Двадцатовские".

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