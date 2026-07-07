Скрывали в игрушках и чемоданах: Украина совместно с Чехией и Словакией ликвидировала транснациональный канал контрабанды наркотиков. Фото

Правоохранительные органы Украины, Чехии и Словакии пресекли деятельность международной преступной сети, занимавшейся контрабандой кокаина и метамфетамина между несколькими странами Европы. Организаторы координировали схему из-за рубежа, а среди фигурантов оказались не только лица с криминальным прошлым, но и блогер, учитель и депутат сельского совета, который публично выступал против наркоторговли.

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Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью Закарпатской области документировали деятельность группировки еще с апреля 2025 года. О результатах масштабной спецоперации сообщили в Национальной полиции Украины.

Преступная организация имела четкую структуру и была разделена на отдельные группы, каждая из которых отвечала за свое направление деятельности.

Одна из групп перевозила наркотики на рейсовых автобусах, пряча килограммы кокаина и метамфетамина внутри детских игрушек и среди личных вещей в чемоданах пассажиров.

Другая использовала личный автомобиль, маскируя запрещенные вещества под упаковки с бытовой химией.

Кроме того, правоохранительные органы проверяют информацию о возможном использовании беспилотников для переправки наркотиков через государственную границу.

Ключевую роль в работе сети играли шестеро граждан Украины, которые находились за пределами страны и оттуда координировали деятельность группировки, принимали основные решения и контролировали финансовые потоки.

Среди разоблаченных участников были люди с криминальным прошлым, лица, близкие к одному из бывших народных депутатов, а также те, кто внешне вел обычную жизнь.

В частности, речь идет о блогере, школьном учителе и депутате сельского совета, который публично позиционировал себя как активного борца с незаконным оборотом наркотиков.

В результате совместной международной операции были задержаны 20 участников транснациональной группировки: восемь — в Украине, четыре — в Чехии и еще восемь — в Словакии.

Одновременно правоохранительные органы провели 113 санкционированных обысков на территории трех государств.

В ходе следственных действий было изъято более 5,5 килограмма метамфетамина и почти 300 граммов кокаина, подготовленных к сбыту.

Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет почти 13 миллионов гривен.

Задержанным было предъявлено подозрение по части третьей статьи 305 и части третьей статьи 307 Уголовного кодекса Украины – контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах, совершенная организованной группой, а также незаконное хранение и сбыт наркотиков.

Спецоперация проводилась совместной следственной группой JIT с участием украинских, словацких и чешских правоохранителей, а также при координации Европола и Евроюста.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители Киева ликвидировали межрегиональный канал сбыта кокаина – изъято "товара" на сумму почти 8 миллионов гривен. Организатором "бизнеса" был участник криворожской наркобанды "Двадцатовские".

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