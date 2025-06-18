Совершали диверсии на 'Укрзализныце' и жгли авто ВСУ: в Украине задержали еще пятерых агентов РФ. Фото

В Украине Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще пятерых предателей, которые по заказу страны-агрессора РФ совершали поджоги и занимались диверсиями на "Укрзализныце" в разных регионах страны. Всем фигурантам уже сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Среди них – две женщины.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. В Нацполиции уточнили, что фигуранты действовали на территории Запорожской, Харьковской и Тернопольской областей.

Считается, что поджигателей завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких денег".

В частности, в Запорожье СБУ и Нацполиция задержали 36-летнего местного жителя, который поджег несколько внедорожников ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения задач на южном фронте.

Затем поджигатель должен был уничтожить мультивен, который военные использовали для перевозки боевого снаряжения на передовую.

"В целом он успел уничтожить три автомобиля, за что получил 500 долларов", – уточнили в Нацполиции.

На Киевщине киберспециалисты СБУ "на горячем" задержали жителя столицы, который готовил сход грузового поезда с рельсов. Для этого он планировал установить на пути тормозной стопор.

Напомним, что сейчас "Укрзализныця" усиливает контроль безопасности. Как сообщал глава правления предприятия Александр Перцовский, это делается как раз из-за того, что участились попытки диверсий с такими стопорами на рельсах.

В Тернопольской области задержаны двое жителей поселка Гусятин, которые подожгли кроссовер военнослужащего ВСУ. Задержанные – 21-летний мужчина и его 23-летняя подруга, которые в ночь на 31 мая подожгли Land Rover с военными номерами.

"Преступление злоумышленники фиксировали на видео для дальнейшего отчета. Правоохранители изъяли у сообщников мобильные телефоны с доказательствами причастности к поджогу и инструкциями от куратора", – отметили в Нацполиции.

А в Харькове задержана ранее судимая (за легкие телесные повреждения), которая по заказу оккупантов сожгла релейный шкаф сигнальной установки "Укрзализныци". Это довольно юная, 25-летняя харьковчанка.

Всем диверсантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Это ч. 2 ст. 113 и ч. 1 ст. 114-1 – диверсия, совершенная в условиях военного положения, и препятствование законной деятельности ВСУ соответственно.

Отметим, что злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Харькове сотрудники СБУ задержали агента российского ГРУ – предательница ждала оккупации областного центра и наводила на родной город вражеские удары.

Также СБУ задержала агента элитного подразделения ГРУ. 44-летний киевлянин, завербованный россиянами, отслеживал на Киевщине локации местных предприятий, которые, по его мнению, могли быть задействованы в производстве военного снаряжения для Сил обороны.

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