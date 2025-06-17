Корректировал ракетные удары по Киевской области: СБУ задержала агента элитного подразделения ГРУ. Фото

В столице сотрудники СБУ задержали агента элитного подразделения российского ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетные удары по Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве агента центра спецназначения "Сенеж" российской военной разведки (более известной как ГРУ). По материалам дела, злоумышленник наводил ракетно-дронные атаки РФ по столичному региону", – говорится в сообщении.

Как уточнили в СБУ, агентом оказался 44-летний киевлянин. В поле зрения вражеской спецслужбы он попал во время эфира чат-рулетки, где высказывал пророссийскую позицию. После вербовки мужчина начал отслеживать локации местных предприятий, которые, по его мнению, могли быть задействованы в производстве военного снаряжения для Сил обороны.

Для сбора данных он расспрашивал "нужную" информацию у знакомых под видом бытовых разговоров, а затем прибывал по адресам потенциальных целей для доразведки. Одновременно предатель шпионил за маршрутами движения и боевыми позициями мобильных огневых групп во время воздушных тревог. Такие сведения враг планировал использовать для подготовки обстрелов столичного региона "в обход" украинской ПВО.

"Служба безопасности задокументировала каждый шаг агента от начала его разведывательной деятельности и приняла комплексные меры для обеспечения безопасности украинских предприятий. На финальном этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. В его доме обнаружены два телефона с агентурным "отчетом", в который он вносил фото украинских объектов с привязкой к гугл-картам", – добавили в пресс-службе.

Задержанному сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровенской области правоохранители задержали российского агента, который по заказу вражеских спецслужб шпионил за военной инфраструктурой в регионе. Координаты нужны были россиянам для подготовки ракетных ударов по аэродромам и логистическим складам Сил обороны.

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