СБУ задержала агента ГРУ, которая наводила российские удары на Харьков и ждала оккупации города. Фото

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одну агентку российского ГРУ. Предательница ждала оккупации облцентра и наводила на родной город вражеские удары.

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46-летняя безработная харьковчанка выискивала нужные России "цели" и места пребывания украинских защитников. Подробности сообщили в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Харькове. Злоумышленница корректировала ракетно-бомбовые удары агрессора и ждала оккупации региона. Как установило расследование, фигуранткой оказалась 46-летняя местная безработная. В поле зрения российской спецслужбы женщина попала, когда призвала в Телеграмм-каналах к штурму и захвату Харькова", – рассказали в Службе.

Завербовав фанатку "русского мира", российский куратор прислал ей перечень локаций и дал задание проверить, базируются ли там подразделения Сил обороны. Предательница, выполняя это задание, ходила вблизи определенных объектов и вела наблюдение за внешними периметрами. Если замечала там украинских воинов – фотографировала потенциальную "цель" с привязкой к местности и обозначала ее координаты на Google-картах.

"Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность злоумышленницы и задержали ее. Также Служба безопасности приняла комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. Во время обысков у задержанной изъята компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами работы на РФ", – отметили в СБУ.

Сейчас предательнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, накануне стало известно, что СБУ задержала агента элитного подразделения ГРУ. Завербованный россиянами 44-летний киевлянин отслеживал на Киевщине локации местных предприятий, которые, по его мнению, могли быть задействованы в производстве военного снаряжения для Сил обороны.

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