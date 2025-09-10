СБУ разоблачила корректировщика РФ, который наводил ракеты на энергообъекты на Днепропетровщине и Кировоградщине. Фото

Контрразведка Службы безопасности разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Что известно

По данным следствия, 39-летний местный житель пытался установить контакт с представителями спецслужб РФ через пророссийские Telegram-каналы. Впоследствии его завербовал сотрудник военной контрразведки ФСБ.

Агент собирал данные об украинской системе ПВО. Для этого он ездил рейсовыми автобусами в регионе, пытаясь выявить расположение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Также он фиксировал маршруты мобильных огневых групп во время воздушных тревог.

Собранную информацию мужчина передавал куратору в виде фотографий и координат объектов на Google Maps.

Сотрудники СБУ задержали предателя по месту жительства. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами агентурной деятельности и переписки с ФСБ.

Фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили в Чернигове агента российской ФСБ, которая готовила вражеские удары по северным регионам нашей страны. Предательницей оказалась 39-летняя местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине сотрудники СБУ задержали агента, который корректировал вражеские атаки на Украину и фиксировал их последствия. Предателем оказался 18-летний студент технического колледжа.

