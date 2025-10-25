Корректировал воздушные атаки по трем областям: 24-летний военнослужащий СЗЧ оказался российским агентом
15 лет заключения с конфискацией имущества получил военный, который самовольно оставил место службы (СЗЧ) и подался в агенты врага. Он корректировал воздушные атаки оккупантов по территории Киевской, Сумской и Винницкой областей.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что суд признал агента виновным в государственной измене, диверсии и дезертирстве.
Сотрудники СБУ задержали его осенью 2024 года в Сумской области, куда предатель прибыл для наведения вражеского огня по позициям ВСУ.
Как установило расследование, вражеским агентом оказался 24-летний военнослужащий одной из воинских частей, который ушел в СВЧ.
Он попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкие заработки" в телеграмм-каналах.
В чем обвинили предателя
По материалам дела, по приказу российских кураторов, предатель занимался сбором разведданных о расположении украинских военных объектов, личного состава Сил обороны и объектов энергетической инфраструктуры.
Кроме того, агент корректировал воздушные атаки российских захватчиков по территории Киевской, Сумской и Винницкой областей.
Суд признал агента виновным по трем статьям УКУ:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).
