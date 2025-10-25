Корректировал воздушные атаки по трем областям: 24-летний военнослужащий СЗЧ оказался российским агентом

15 лет заключения с конфискацией имущества получил военный, который самовольно оставил место службы (СЗЧ) и подался в агенты врага. Он корректировал воздушные атаки оккупантов по территории Киевской, Сумской и Винницкой областей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что суд признал агента виновным в государственной измене, диверсии и дезертирстве.

Сотрудники СБУ задержали его осенью 2024 года в Сумской области, куда предатель прибыл для наведения вражеского огня по позициям ВСУ.

Как установило расследование, вражеским агентом оказался 24-летний военнослужащий одной из воинских частей, который ушел в СВЧ.

Он попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкие заработки" в телеграмм-каналах.

В чем обвинили предателя

По материалам дела, по приказу российских кураторов, предатель занимался сбором разведданных о расположении украинских военных объектов, личного состава Сил обороны и объектов энергетической инфраструктуры.

Кроме того, агент корректировал воздушные атаки российских захватчиков по территории Киевской, Сумской и Винницкой областей.

Суд признал агента виновным по трем статьям УКУ:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA:

СБУ осудила агента военной разведки РФ, который изображал капеллана, чтобы шпионить в рядах Вооруженных сил Украины. По материалам следствия, "крот" был приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Также СБУ разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.

В Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войскам корректировать удары по южным регионам Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.

