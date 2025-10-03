Выдавал себя за капеллана, чтобы шпионить в рядах ВСУ: как наказали российского 'крота'

Служба безопасности Украины осудила агента военной разведки РФ, который выдавал себя за капеллана, чтобы шпионить в рядах Вооруженных сил Украины. По материалам следствия, "крот" был приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Как установило расследование, злоумышленник пытался под видом капеллана присоединиться к штабу Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, чтобы получить доступ к информации об элитных подразделениях Сил обороны.

Его задачи включали передачу куратору геолокаций украинских военных баз, перемещений войск и персональных данных для проведения вербовочных операций и диверсий.

Задержали агента в марте 2024 года в Киеве во время прохождения собеседования для зачисления в ряды десантников. Как установило следствие, агента завербовал сотрудник 317-го разведывательного центра ГРУ РФ, вместе они разработали легенду о капелланской деятельности.

Перед выполнением основных задач враг "испытывал" агента на корректировке воздушных атак РФ по столице Украины. В случае удачной "интеграции", предатель должен был "сливать" куратору геолокации базирования и перемещения украинских войск вблизи передовой.

Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, СБУ разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.

Как писал OBOZ.UA, в Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войскам корректировать удары по южным регионам Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!