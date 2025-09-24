Был завербован врагом: СБУ задержала медика, корректировавшего российские удары по югу Украины. Фото

В Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войска корректировать удары по южным регионам Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.

Видео дня

За сотрудничество с оккупантами ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности задержания

По информации Службы безопасности, по указанию российской стороны 26-летний местный житель, корректировал воздушные атаки России по областному центру и его окрестностям. Среди основных целей россиян были запасные командные пункты, логистические склады, боевые позиции ПВО и блокпосты украинских войск.

Кроме того, оккупанты надеялись получить от агента координаты оборонительных линий на подступах к Херсону, по которым планировали комбинированные удары дронами-камикадзе и сверхтяжелыми авиабомбами.

По материалам дела, фигурант собирал разведданные во время поездок на работу и обратно. В качестве пассажира в маршрутном автобусе он снимал на телефонную камеру локации украинских защитников. Затем он прямо на рабочем месте в медучреждении обозначал координаты военных объектов на Google-картах и ​​мессенджером "отчитывался" в ФСБ.

Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его деятельность и провели комплексные меры по обеспечению позиций Сил обороны. На завершающем этапе спецоперации служба безопасности задержала фигуранта.

Как установило расследование, медик был завербован оккупантами через своего бывшего соседа, который после освобождения Херсона уехал в Россию и пошел на сотрудничество с ФСБ. Во время обысков у задержанного изъят смартфон с подтверждением выполнения агентурных задач в пользу страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на Полтавщине сотрудники СБУ задержали агента, который корректировал вражеские атаки на Украину и фиксировал их последствия. Предателем оказался 18-летний студент технического колледжа.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили очередных агентов вражеской спецслужбы. Злоумышленники поставляли оккупантам украинские SIM-карты для дронов-камикадзе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!