Снимал все на камеру: СБУ разоблачила 'крота' ФСБ в рядах ВСУ, который корректировал атаки на Днепропетровщину. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили "крота" российской ФСБ, который служил в Вооруженных силах. Предатель корректировал воздушные удары врага по Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 5 января. Мужчине грозит пожизненное пребывание под стражей вместе с конфискацией имущества.

"Контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины задержала еще одного агента РФ в рядах ВСУ. Им оказался мобилизованный из Днепра, который корректировал воздушные удары агрессора", – говорится в сообщении.

Детали дела

По информации правоохранителей, фигурант был завербован сотрудником ФСБ осенью 2025 года после того, как публиковал пророссийские комментарии в Telegram-каналах. После вербовки он мобилизовался в тыловую воинскую часть региона, чтобы шпионить в пользу РФ.

По указанию ФСБ злоумышленник передавал врагу координаты временных базирований подразделений ВСУ и Нацгвардии, которые использовались для подготовки ракетно-дроновых атак. Для этого он снимал объекты на камеру и обозначал их геолокации.

После выполнения заданий фигурант самовольно покинул воинскую часть и передал ее точную локацию ФСБ.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила "крота" и пошагово задокументировала его разведывательную деятельность. Одновременно с этим СБУ провела мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны", – сообщили в СБУ.

Фигуранта задержали по месту жительства родственников, где он скрывался от правосудия. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами шпионской деятельности на россиян.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

