Смерть мужчины на территории ТЦК в Харькове: ГБР устанавливает правомерность пребывания лица в помещении

Следователи полтавского теруправления Государственного бюро расследований выясняют, на каких основаниях находился в районном ТЦК Харькова мужчина, который выпрыгнул из окна Центра и погиб. После передачи материалов дела в ГБР открыто соответствующее уголовное производство.

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Об этом сообщил представитель управления ГБР в Полтаве Александр Белка. По его словам, Бюро расследует дело по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – то есть, превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

"По материалам, поступившим из ГУ Нацполиции в Харьковской области, относительно правомерности пребывания лица в помещении терцентра комплектования и социальной поддержки начато уголовное производство, сведения о котором внесены в ЕРДР", – отметил спикер Бюро.

Чиновник ГБР уточнил, что органы Национальной полиции также продолжают расследование этого инцидента. В полиции дело пока квалифицируют по ч.1 ст.115 УК Украины (то есть, "умышленное убийство"), но с пометкой "самоубийство".

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове на территории районного ТЦК и СП погиб 39-летний мужчина. По предварительным данным расследования, он покончил с собой, выпрыгнув с третьего этажа. На время служебного расследования начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранили от обязанностей.

По словам главы управления Нацполиции в Харьковской области Петр Токаря, эксперты не обнаружили на теле умершего телесных повреждений, кроме тех, что возникли в результате падения с высоты.

"Во время проведения вскрытия трупа погибшего лица не получено никаких сведений об имеющихся телесных повреждениях, не присущих для падения с высоты третьего этажа", – в частности, сказал Токарь.

Он уточнил, что у следствия "нет оснований считать, что человека довели до самоубийства".

Мужчина ранее сам предупреждал, что категорически не хочет идти на войну и рассматривает возможность самоубийства.

"Следователи изучили ряд публикаций, которые обнародованы членами кружка велосипедистов, в котором покойный состоял. И там есть определенные публикации, которые он делал, где отмечал, что ни в коем случае он не поддерживает эту войну, не донатит, ни в коем случае он не пойдет воевать, а смерти он не боится. И если гипотетически так сложится, что ему надо будет брать в руки оружие или воевать, то ему лучше покончить жизнь самоубийством", – рассказал правоохранитель.

Покойный называл войну "братоубийственной" и утверждал, что не идет на фронт "по соображениям совести". Он, говорил что ранее его уже задерживали сотрудники ТЦК и применяли против него физическую силу.

А тем временем в Николаевском областном ТЦК прокомментировали инцидент с жителем Первомайского района, который порезал себе руки во время ВЛК. Совершенные действия там назвали провокацией, которая была вовремя спланирована.

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