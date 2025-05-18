'Перформанс и провокация': в Николаевском ТЦК прокомментировали инцидент с мужчиной, который порезал себе руку во время ВЛК. Видео

В территориальном центре комплектования(ТЦК) на Николаевщине прокомментировали инцидент с мужчиной, который 7 мая порезал себе руки во время ВВК. Совершенные действия там назвали провокацией, которая была вовремя спланирована.

Видео дня

Об этом сообщается на Facebook-странице Николаевского областного ТЦК и СП. Там отметили, что военные действовали исключительно в рамках действующего законодательства.

Согласно информации, недавно во время проверки военно-учетных документов в Киевской области житель Первомайского района Николаевщины, получил повестку для уточнения учетных данных по месту жительства. Причиной стало то, что он вовремя не обновил свои данные.

Из-за этого система "Обериг" автоматически внесла его в перечень лиц, подлежащих розыску. 7 мая мужчина явился в Первомайский районный ТЦК и СП. После актуализации его учетных данных его направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Однако вместо прохождения ВВК, военнообязанный по непонятным причинам решил прибегнуть к перформансу. Провокация была продумана и запланирована, ведь накануне вечером в соцсети он призвал людей прийти поддержать его "протест". Утром 12 мая мужчина прибыл в РТЦК с группой людей и, предварительно вызвав автомобиль скорой помощи, порезал свою руку. Врачи сразу оказали ему помощь, здоровью мужчины ничто не угрожало", – говорится в сообщении.

В Николаевском ТЦК призвали граждан не поддаваться на провокационные призывы и не способствовать действиям, которые сознательно или бессознательно могут дискредитировать мобилизационные мероприятия и ослаблять обороноспособность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове в полицию обратился мужчина с заявлением об избиении его 49-летнего брата в помещении ТЦК. По словам заявителя, перед нанесением телесных повреждений между мужчиной и военными произошел конфликт. После этого пострадавшего доставили в медучреждение, а следователи открыли уголовное производство.

В Харьковском областном ТЦК и СП подтвердили инцидент в Немышлянском РТЦК. Однако, по их информации, пострадавший является бывшим военным, а "конфликт начался из-за взаимного недоразумения".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!