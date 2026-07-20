Смерть Аднана Кивана: дело о медицинской халатности врачей компании Odrex стало испытанием для украинского правосудия

С момента начала рассмотрения дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex внимание общественности приковано к каждому судебному заседанию. Заведующего хирургическим отделением Виталия Русакова и онколога Марину Белоцерковскую обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками (ч. 1 ст. 140 УК Украины) по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана.

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За более чем семь месяцев суд так и не смог перейти к полноценному рассмотрению ключевых медицинских доказательств. За это время общественность увидела почти всё: переносы заседаний, заявления об отводе судей, смену подсудности, бесчисленные неявки адвокатов, больничные листовки защитников, процессуальные ходатайства, эмоциональные видео, фотографии врача с пациентом и публичные дискуссии в соцсетях. Не увидели только одного – ответа на главный вопрос: что на самом деле произошло во время лечения Аднана Кивана и соответствовали ли действия врачей медицинским стандартам?

Это дело давно перестало быть историей об одном пациенте и двух врачах. Оно стало испытанием для всей украинской системы правосудия, которая должна дать ответ на вопрос об обстоятельствах смерти Аднана Кивана, а также продемонстрировать, способна ли она в принципе эффективно рассматривать сложные медицинские дела.

В то же время юристы неоднократно обращали внимание на то, что в делах по ч. 1 ст. 140 УК Украины существует риск истечения срока давности. В таком случае уголовное производство может быть прекращено без вынесения обвинительного приговора. Хуже всего даже не то, что дело может завершиться без приговора. Хуже всего – риск того, что так и не будет установлено, была ли смерть Аднана Кивана следствием врачебной ошибки.

В то же время, если внимательно проследить хронологию судебного процесса, создается впечатление, что каждый раз, когда дело приближается к рассмотрению медицинских доказательств, слушания откладываются.

Параллельно с судебным процессом общество наблюдает ещё одно явление. Обвиняемый хирург Виталий Русаков подробно комментирует ход дела в социальных сетях, давая собственную интерпретацию решений. На его страницах регулярно появляются эмоциональные видео, фотографии с Аднаном Киваном, воспоминания о лечении, подробности течения болезни бизнесмена, а также критика судебных решений и председательствующего по делу судьи Виктора Чаплицкого.

Между тем дело продолжает буксует. И это имеет особое значение, учитывая, что ещё одна обвиняемая, Марина Белоцерковская, фигурирует не только в уголовном производстве по делу о смерти Аднана Кивана. Ее фамилию связывают еще с одной трагической историей. Речь идет о смерти отца соучредительницы общественного движения StopOdrex Кристины Тоткайло.

По словам Кристины, именно Марина Белоцерковская отвечала за лечение ее отца в клинике Odrex. Семья утверждает, что после назначенного курса химиотерапии состояние пациента резко ухудшилось, впоследствии он скончался. Сама Марина Белоцерковская от комментариев журналистам отказывается.

Однако тот факт, что одна и та же врач фигурирует как минимум в двух трагических историях о смерти онкологических пациентов, неизбежно усиливает общественный интерес к её профессиональным подходам.

Окончательный ответ на все вопросы должен дать суд. Только после изучения медицинской документации, заключений экспертов и других доказательств можно будет установить, были ли во время лечения Аднана Кивана допущены нарушения профессиональных стандартов и существует ли причинно-следственная связь между действиями врачей и смертью пациента.