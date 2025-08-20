'Сливали' врагу данные и наводили огонь: СБУ задержала двух российских информаторов. Фото

Служба безопасности Украины задержала двух информаторов РФ. Они сливали позиции защитников Славянска и шпионили за эшелонами ВСУ.

Об этом сообщили в СБУ. Отмечается, что задержанные злоумышленники действовали в Донецкой и Днепропетровской областях.

По материалам дела, фигуранты собирали координаты для подготовки ракетно-бомбовых, дроновых и артиллерийских атак РФ по Силам обороны.

Днепропетровская область

Задержана 20-летняя жительница Синельниковского района, которая отслеживала для врага транзитные остановки эшелонов ВСУ.

Задокументировано, как она установила возле железнодорожного пути скрытую видеокамеру с павербанком и удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Донецкая область

Разоблачен информатор, который наводил управляемые авиабомбы и дальнобойную артиллерию россиян на позиции защитников Славянска. Основными целями врага были укрепрайоны и склады с горючим и боеприпасами украинских войск.

Собранные данные фигурант направлял в мессенджере своему знакомому – боевику группировок РФ, который сотрудничает с российской военной разведкой.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия обоих информаторов и изъяли в их домах смартфоны, которые они использовали для связи с вражеской разведкой.

"Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по чч. 1, 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины ("Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований"). Фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы", – резюмировали правоохранители.

Напомним, что правоохранители продолжают задерживать предателей Украины. На днях 15 лет тюрьмы получил корректировщик, который наводил российские КАБы на позиции защитников Краматорска Донецкой области.

Ранее контрразведка СБУ задержала российского информатора в Днепропетровской области – 30-летнего безработного, который попал в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы по поиску "легких заработков". Он корректировал ракетно-дронные атаки РФ по Павлограду и отслеживал движение украинских военных эшелонов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области правоохранители задержали очередную вражескую агентку, которая помогала путинской армии наносить новые удары. Женщина передавала захватчикам разведданные для новых атак на Дружковку.

