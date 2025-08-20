Наводил вражеские КАБы в Краматорске: какое наказание получил агент ФСБ

Правоохранители продолжают задерживать предателей Украины. На днях 15 лет тюрьмы получил корректировщик, который наводил российские КАБы на позиции защитников Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщили в СБУ. Отмечается, что предателем оказался агент российского ФСБ, житель села Камышеватое.

По информации областной прокуратуры, в ноябре 2024 года работник одного из фермерских хозяйств, житель Камышевахи, установил контакт с представительницей ФСБ РФ через запрещенную в Украине социальную сеть "Одноклассники". Во время переписки она завербовала его для сбора разведывательной информации в пользу государства-агрессора.

"Выполняя поставленные задачи, мужчина наблюдал за перемещением военной техники в Краматорском районе. В частности, выявлял места временного размещения личного состава Сил обороны в Дружковке и прилегающих населенных пунктах", – говорится в сообщении.

Также мужчина передавал координаты гражданских объектов, осознавая, что это может представлять угрозу жизни и здоровью мирных жителей. Его противоправную деятельность разоблачили правоохранители. Кроме того, во время обыска в хозяйственной постройке на территории домовладения осужденного обнаружены и изъяты два магазина к автомату системы Калашникова, снаряженные 60 патронами.

"По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ, который шпионил в Донецкой области. Злоумышленник корректировал вражеский огонь по Силам обороны на Краматорском направлении", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали агента по месту жительства в прифронтовом райцентре в начале 2025 года. Во время обыска у него изъят смартфон, с которого он контактировал с оккупантами.

Как установило расследование, злоумышленник проводил доразведку вблизи боевых позиций украинских войск, а затем "отчитывался" куратору от ФСБ. Для коммуникации с российским спецслужбистом его соратник использовал анонимный чат в мессенджере.

Приоритетными целями врага были укрепрайоны, запасные командные пункты и огневые позиции артиллерии ВСУ во фронтовом районе области. Полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки воздушных атак с применением управляемых авиабомб и дронов-камикадзе.

На основании собранных доказательств суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– Ч. 2 ст. 111 ("Государственная измена, совершенная в условиях военного положения").

– Ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Ранее контрразведка СБУ задержала российского информатора в Днепропетровской области – 30-летнего безработного, который попал в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы по поиску "легких заработков". Он корректировал ракетно-дронные атаки РФ по Павлограду и отслеживал движение украинских военных эшелонов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области правоохранители задержали очередную вражескую агентку, которая помогала путинской армии наносить новые удары. Женщина передавала захватчикам разведданные для новых атак на Дружковку.

