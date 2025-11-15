Сливали топливо из локомотивов: на Закарпатье задержали шестерых работников 'Укрзалізниці'. Фото

На Закарпатье задержали группу работников "Укрзалізниці". Они сливали дизтопливо с железнодорожной техники, задействованной в ремонте и строительстве путей.

Шесть фигурантов получили подозрения, их действия квалифицированы как кража. Подробности раскрыли в Национальной полиции Украины.

Что известно

Схему по хищению имущества Львовской железной дороги АО "Укрзалізниця" придумал и воплотил в жизнь работник филиала, который непосредственно отвечает за обслуживание путей. Он также нашел себе сообщников: работников Львовского и Одесского филиалов, часть из них была откомандирована для проведения ремонтных работ.

"Фигуранты похищали дизтопливо с железнодорожной техники, которая используется для ремонта и строительства путей государственного и межгосударственного сообщения... Похищенное топливо с железнодорожной спецтехники сбывали местным жителям за наличные. Полицейские установили, что делки слили и продали 3,8 тонны дизтоплива", – говорится в сообщении.

Задержаны организатор схемы и пять его сообщников 11 ноября – силами оперативников управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции и следственного управления областной полиции.

"По результатам обысков правоохранители изъяли почти 1,4 тонны дизтоплива, насосы, шланги, почти две сотни канистр, 5 100 долларов, более 3 000 евро, почти 130 000 гривен, автомобили и т.д.", – отметили в Нацполиции.

Сейчас задержанным сообщено о подозрениях по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Впереди – избрание для них меры пресечения.

За содеянное злоумышленники могут провести до 8 лет за решеткой.

"Мероприятия по разоблачению и документированию проводились совместно с работниками Департамента корпоративной безопасности АО "Укрзалізниці". Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Закарпатская областная прокуратура", – добавили правоохранители.

