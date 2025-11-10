'Хотел легкого заработка': в Харькове задержали подростка, который поджег локомотив на железнодорожном депо. Фото

В Харькове задержан 16-летний юноша, который поджег локомотив на железнодорожном депо. По данным следствия, студент одного из местных техникумов через мессенджер Telegram нашел предложение "легкого заработка". А именно осуществить поджог за денежное вознаграждение.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Юноше сообщено о подозрении по факту "Умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога" (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Отмечается, что во время переписки парень получал инструкции по совершению "задания".

Вечером 7 ноября 2025 года, около 22:30, на железнодорожной станции депо "Основа" в Харькове подросток подошел к одному из локомотивов и облил его заранее подготовленной зажигательной смесью.

Убедившись, что на объекте достаточно горючей жидкости, юноша поджег его с помощью зажигалки. Возгорание он снял на видео, чтобы в дальнейшем отправить "отчет" для подтверждения выполненного "задания".

После этого подросток скрылся с места происшествия, однако был задержан. Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В результате пожара АО "Укрзализныця" нанесен ущерб, сумма которого сейчас устанавливается.

Правоохранители выясняют все обстоятельства дела и рассматривают возможную причастность российских спецслужб к организации этого преступления. В дальнейшем действия подозреваемого могут быть квалифицированы как диверсия – ст. 113 УК Украины.

Кроме того, проверяется причастность подростка к поджогу в начале ноября этого года военного авто в Харькове. Следствие продолжается.

Напомним, что недавно в Черкасской области по материалам СБУ по 15 лет тюрьмы получили дезертир и его сообщник. Доказано, что они по заказу РФ занимались поджогами объектов Укрзализныци.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили иностранца, который по заказу России занимался поджогами в Украине. Злоумышленник, в частности, совершил преступление в Белой Церкви Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали еще одного агента ФСБ. По информации следствия, он должен был поджечь здание Института национальной памяти в центре Киева.

