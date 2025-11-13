Организовали наркотрафик в исправительную колонию: на Житомирщине разоблачили банду во главе со 'смотрящим'. Фото

В Райковской исправительной колонии №73 (Житомирская область) 35-летний криминальный авторитет, "смотрящий" за этим учреждением, наладил схему поставки и сбыта наркотических и психотропных веществ среди заключенных. Организатор и четыре его подельника задержаны; они получили официальные подозрения.

Видео дня

Следствие еще устанавливает полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины на официальном сайте.

Что известно о "бизнесе" на наркотиках за решеткой

"Смотрящий" сам сидел в колонии. Чтобы продавать там амфетамин и метадон, он привлек в сообщники "держателя воровского общака", нескольких заключенных и лиц на свободе с криминальным прошлым.

В начале октября этого года организатор вышел на свободу, но работу своей схемы продолжал даже тогда.

Правоохранители установили активных участников преступной группировки, задокументировали многочисленные факты сбыта наркотиков, а также выяснили каналы приобретения и передачи запрещенных веществ в учреждение.

Как оказалось, амфетамин и метадон закупали лица, которые находились на свободе. Наркотики фасовали и маскировали в товарах общего потребления, после чего доставляли в исправительную колонию в виде почтовых отправлений. Далее другие члены группировки распространяли "товар" среди иждивенцев учреждения исполнения наказаний.

Часть средств, полученных от сбыта, "смотрящий" распределял между участниками схемы, остальные – ежемесячно направлял в "воровской общак".

11 ноября правоохранители при силовой поддержке "КОРД" и роты полиции особого назначения ГУНП в Житомирской области провели обыски по местам жительства и пребывания фигурантов (речь идет о Киевской и Житомирской областях). Изъяты мобильные телефоны, флешнакопители, наркотические вещества и черновые записи.

Пятерым участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Как писал OBOZ.UA, ранее правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которая наладила контрабанду кокаина из Гондураса в нашу страну. Главарь группы уже осужден – Оболонский районный суд Киева назначил ему наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!