УкраїнськаУКР
русскийРУС

Организовали наркотрафик в исправительную колонию: на Житомирщине разоблачили банду во главе со "смотрящим". Фото

Дарья Дурова
Расследование
3 минуты
279
Организовали наркотрафик в исправительную колонию: на Житомирщине разоблачили банду во главе со 'смотрящим'. Фото

В Райковской исправительной колонии №73 (Житомирская область) 35-летний криминальный авторитет, "смотрящий" за этим учреждением, наладил схему поставки и сбыта наркотических и психотропных веществ среди заключенных. Организатор и четыре его подельника задержаны; они получили официальные подозрения.

Видео дня

Следствие еще устанавливает полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины на официальном сайте.

Организовали наркотрафик в исправительную колонию: на Житомирщине разоблачили банду во главе со "смотрящим". Фото

Что известно о "бизнесе" на наркотиках за решеткой

"Смотрящий" сам сидел в колонии. Чтобы продавать там амфетамин и метадон, он привлек в сообщники "держателя воровского общака", нескольких заключенных и лиц на свободе с криминальным прошлым.

В начале октября этого года организатор вышел на свободу, но работу своей схемы продолжал даже тогда.

Организовали наркотрафик в исправительную колонию: на Житомирщине разоблачили банду во главе со "смотрящим". Фото

Правоохранители установили активных участников преступной группировки, задокументировали многочисленные факты сбыта наркотиков, а также выяснили каналы приобретения и передачи запрещенных веществ в учреждение.

Как оказалось, амфетамин и метадон закупали лица, которые находились на свободе. Наркотики фасовали и маскировали в товарах общего потребления, после чего доставляли в исправительную колонию в виде почтовых отправлений. Далее другие члены группировки распространяли "товар" среди иждивенцев учреждения исполнения наказаний.

Часть средств, полученных от сбыта, "смотрящий" распределял между участниками схемы, остальные – ежемесячно направлял в "воровской общак".

Организовали наркотрафик в исправительную колонию: на Житомирщине разоблачили банду во главе со "смотрящим". Фото

11 ноября правоохранители при силовой поддержке "КОРД" и роты полиции особого назначения ГУНП в Житомирской области провели обыски по местам жительства и пребывания фигурантов (речь идет о Киевской и Житомирской областях). Изъяты мобильные телефоны, флешнакопители, наркотические вещества и черновые записи.

Организовали наркотрафик в исправительную колонию: на Житомирщине разоблачили банду во главе со "смотрящим". Фото
Организовали наркотрафик в исправительную колонию: на Житомирщине разоблачили банду во главе со "смотрящим". Фото

Пятерым участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Организовали наркотрафик в исправительную колонию: на Житомирщине разоблачили банду во главе со "смотрящим". Фото
Организовали наркотрафик в исправительную колонию: на Житомирщине разоблачили банду во главе со "смотрящим". Фото
Организовали наркотрафик в исправительную колонию: на Житомирщине разоблачили банду во главе со "смотрящим". Фото

Как писал OBOZ.UA, ранее правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которая наладила контрабанду кокаина из Гондураса в нашу страну. Главарь группы уже осужден – Оболонский районный суд Киева назначил ему наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!