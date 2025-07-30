'Сливала' врагу персональные данные украинских воинов: медсестра из Херсона получила пожизненное заключение

В Украине приговорили к высшей мере наказания агента ФСБ, которая "сливала" врагу персональные данные украинских воинов. Она получила пожизненный срок заключения с конфискацией имущества.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Отмечается, что суд признал женщину виновной в государственной измене.

Речь идет о 40-летней медсестре из Херсона, которая передавала оккупантам конфиденциальные данные своих пациентов – украинских военных.

По данным следствия, она попала в поле зрения ФСБ благодаря своим антиукраинским публикациям в Telegram-каналах. Российские спецслужбы завербовали предательницу и она начала работать на врага за деньги.

Агент собирала личные данные украинских военных при оформлении их медицинских карточек, и передавала эту информацию своему куратору.

Также во время проведения медицинских процедур она пыталась выпытывать у пациентов локации военных объектов на Херсонском направлении.

"Задокументировано, как предательница передавала информацию куратору и после каждого сеанса связи удаляла всю переписку", – говорится в сообщении СБУ.

При обысках у злоумышленницы изъяли телефон, который она использовала для конспиративных контактов с российским куратором.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала "крота" ФСБ в одном из боевых подразделений Сил обороны на Харьковщине, который корректировал вражеский огонь и готовил прорыв оккупантов. Предателем оказался 26-летний военнослужащий ВСУ.

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