СБУ задержала 'крота' ФСБ в Силах обороны на Харьковщине, который корректировал вражеский огонь и готовил прорыв оккупантов. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины на Харьковщине задержали очередного "крота" российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), который корректировал огонь и готовил прорыв врага. Предателем оказался 26-летний военнослужащий ВСУ.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 30 июля. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Детали дела

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ в одном из боевых подразделений Сил обороны на Харьковщине. Фигурантом оказался 26-летний мобилизованный, которого оккупанты завербовали через Telegram-канал по поиску "легких заработков", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, мужчина пошел на сотрудничество с врагом из-за долгов в результате азартных игр. Следствие установило, что он передавал координаты позиций своего подразделения, которое сдерживало наступление россиян в районе Великого Бурлука, для ударов вражеской авиации и артиллерии.

Чтобы избежать обстрелов, фигурант заранее покидал опасную зону под вымышленными предлогами. За это время он также собирал информацию о расположении соседних подразделений Сил обороны и передавал ее ФСБ. Российские спецслужбы планировали использовать эти данные для прорывов вглубь украинской территории.

Контрразведка СБУ задержала предателя на горячем, во время фиксации на телефон локации украинских военных возле передовой. В ходе облавы у "крота" изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с россиянами.

СБУ идентифицировала российского агента

Служба безопасности также идентифицировала российского куратора агента. Им оказался Алексей Леонидович Супруненко, 1978 года рождения, уроженец Севастополя и сотрудник ФСБ РФ. Ранее он работал в правоохранительных органах Украины, однако после оккупации изменил присяге и перешел на службу врагу.

Кроме этого, СБУ осуществила ряд мероприятий для защиты мест дислокации и маршрутов перемещения украинских подразделений на этом участке фронта.

"Следователи СБУ в Харьковской области сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Также подозрение в государственной измене получил куратор этого агента от ФСБ. Задержанный агент находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Что предшествовало

25 июля стало известно, что СБУ задержала еще одного агента ФСБ России, который корректировал вражеские удары России по Харькову. Предателем оказался 42-летний продавец детских колясок. В его задачи входило шпионить за мобильными огневыми группами, радиолокационными и зенитно-ракетными комплексами ПВО.

Напомним, суд вынес приговор российскому агенту, который готовил теракты возле ТЦК и подразделения Нацгвардии в Хмельницком. Предатель получил 15 лет заключения вместе с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ предотвратили очередной теракт, который должен был произойти вечером 23 июля в Киеве. Женщина пыталась взорвать кафе в центре столицы с помощью самодельных взрывных устройств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!