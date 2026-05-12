Сливала информацию сыну-боевику: СБУ разоблачила корректировщицу российских атак по Славянску

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента РФ, которая корректировала удары по Славянску и прилегающих территориях. Женщина передавала разведданные врагу через собственного сына, который воюет в составе российских оккупационных войск.

Видео дня

Злоумышленнице уже сообщено о подозрении в государственной измене, ей грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Контрразведка СБУ установила, что задержанная является местной безработной, которую завербовали российские спецслужбы. Для этого оккупанты использовали ее сына – участника вооруженных формирований Южного военного округа РФ, который участвует в боевых действиях на восточном фронте. Именно через него женщина поддерживала связь с представителями страны-агрессора.

По данным следствия, агенту было поручено собирать информацию о местах временного базирования подразделений Сил обороны Украины в Славянске и его окрестностях. В случае получения точных координат российские войска планировали осуществлять прицельные удары с применением дронов-камикадзе, управляемых авиабомб и ракетного вооружения.

Для сбора данных женщина действовала скрытно: под видом бытовых разговоров она выспрашивала у знакомых информацию об украинских военных и ситуацию в регионе. Полученные сведения передавала врагу, в частности в виде голосовых сообщений.

Впоследствии подозреваемая наладила дополнительный канал связи – через бывшую жительницу Славянска, которая выехала в Россию и администрирует Telegram-канал, используемый оккупантами для сбора разведданных. Именно через этот канал она передавала информацию о расположении и перемещении украинских войск на Краматорском направлении.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность агента и провели ее задержание после принятия мер для обеспечения безопасности позиций украинских защитников. Во время обысков у нее изъяли смартфон, который использовался для сбора и передачи информации.

Сейчас следователи сообщили задержанной о подозрении по части второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников агентурной сети.

Напомним, в Одессе силовики СБУ задержали агента российской ФСБ, которая готовила убийство одного из командиров Сил спецопераций Украины. Внимание врага она привлекла после обращения в московский офис политического проекта Виктора Медведчука "Другая Украина".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Запорожье разоблачили агента РФ, который передавал врагу координаты украинских военных. Мужчина пытался избежать разоблачения, маскируясь под пожилого человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!