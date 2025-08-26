'Сливал' маршруты эшелонов ВСУ на Днепровщине: как наказали вражеского агента

Агента российской ФСБ приговорили к 15 годам заклю чения с конфискацией имущества. Предатель сливалмаршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. По данным следствия, российские спецслужбы завербовали 24-летнего местного жителя через Telegram-каналы по поиску "быстрых заработков".

Как установило расследование, по приказу российских кураторов предатель шпионил за эшелонами ВСУ на территории прифронтового региона.

Для этого он устанавливал возле местных станций "Укрзализныци" скрытые видеокамеры с удаленным доступом для ФСБ.

Злоумышленник маскировал видеоустройства, обустраивая их на деревьях, и менял павербанки, чтобы обеспечить бесперебойную онлайн-трансляцию. Благодаря этому враг отслеживал количество, направления движения и грузы подвижного состава Сил обороны.

Также с помощью разведданных российские захватчики надеялись отследить транзитные остановки военных эшелонов, чтобы нанести по ним ракетные удары.

Во время обысков у агента изъяли смартфон с доказательствами его контактов с российской спецслужбой. Также СБУ демонтировала "видеоловушки", установленные предателем.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили агента ФСБ, которая, по информации следствия, готовила новые российские обстрелы и теракты в Киеве. Злоумышленницу задержали во время того, когда она проводила доразведку возле одного из оборонных учреждений. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы.

