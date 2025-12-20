Систематические поборы и угроза убийством: будут судить бойцов и заместителя командира 110 бригады. Фото и видео

В 110-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины действовала преступная группировка, которую возглавил заместитель командира. Он в течение длительного времени наживался на подчиненных и использовал угрозы, чтобы избежать разоблачения. В конце концов один из военных, находясь под давлением чиновника, совершил самоубийство.

Общая сумма нанесенного государству ущерба превысила 5 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований после завершения масштабного расследования. Обвинительный акт по этому делу уже направлен в суд.

Что происходило в 110-й бригаде

В течение двух лет в бригаде действовал механизм "поборов": военным, которые не желали проходить службу, предлагали "не появляться" за половину зарплаты. Некоторым из них даже оформляли боевые выплаты. При этом тех, кто не хотел платить, отправляли на наиболее опасные участки фронта.

В схему входили командир группы материального обеспечения, трое водителей и работник ремонтной мастерской. Один из подчиненных, который под давлением организатора подделывал документы, совершил самоубийство, оставив записку с прямым указанием виновного.

В июне 2024 года один из военнослужащих бригады решил разоблачить противоправные действия в подразделении. Он забрал у чиновника сумку с 1,5 миллионами гривен незаконных средств и передал ее работникам ГБР.

Командование пыталось скрыть преступление, оформив этого военного в СЗЧ и заявив о якобы похищении оружия. Фактически мужчину искали для физической расправы. Заместитель командира организовывал его похищение и угрожал убийством ему и его семье.

Благодаря оперативным действиям ГБР это удалось предотвратить. А 27 декабря 2024 года сотрудники Бюро провели обыски, обнаружили оружие, которое якобы было заявлено как украденное, и задержали чиновника.

В чем еще подозревают фигурантов и что им грозит

В рамках отдельных производств ГБР исследует другие эпизоды деятельности чиновника – вероятное хищение военного имущества и продуктов. Убытки для государства могут превышать 30 миллионов гривен.

Под арестом находится имущество заместителя командира на более 14 миллионов гривен, приобретенное им после 2022 года, в частности:

– элитная квартира в Одессе (60 кв. м);

– квартира в Хмельницком (75 кв. м);

– гараж (40 кв. м);

– два земельных участка возле "Буковеля";

– автомобиль Mercedes-Benz;

– счета и ценные бумаги почти на 4 миллиона гривен.

Более 7 миллионов гривен в разной валюте передано в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Заместителю командира инкриминируют: ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 129 УК Украины. В этих статьях речь идет о создании, руководстве преступной организацией или участии в ней; присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением; превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий; служебном подлоге; уклонении от военной службы; похищении, присвоении, вымогательстве военного имущества; незаконном лишении свободы или похищении человека; угрозе убийством.

В суд также направлены обвинительные акты в отношении:

– командира группы материального обеспечения (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1),

– четырех солдат (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409).

Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

